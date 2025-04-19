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    «Сантос» выступил с заявлением по травме Неймара

    Футбол Латинская Америка
    В «Сантосе» отреагировали на ситуацию с форвардом Неймаром. Ранее нападающий получил повреждение в матче 4-го тура чемпионата Бразилии против «Атлетико Минейро» (2:0).

    Неймар
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    Неймар

    Встреча состоялась 17 апреля. Неймар был заменен на 34-й минуте из-за повреждения. Бразилец покинул поле в слезах.

    «Игрок прошел обследование, в результате которого у него была обнаружена новая травма, на этот раз в полумембранозной мышце. Неймар уже начал лечение. Если говорить о предыдущем повреждении, то рецидива не произошло. Параллельно спортсмен будет работать над укреплением мышц, чтобы избежать новых травм. При необходимости будут предприняты новые подходы к реабилитации для достижения оптимальных сроков для возвращения на поле», — говорится в заявлении клуба.

    Неймар вернулся в «Сантос» в зимнее трансферное окно. Ранее форвард защищал цвета «Аль-Хиляля».

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