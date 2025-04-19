ПСЖ досрочно стал чемпионом, поэтому интерес к этому турниру клуб уже потерял. Сейчас у команды Луиса Энрике 74 очка. В прошлом туре она выиграла 1:0 у «Анже» и оформила свою 23-ю победу в сезоне.
У «Гавра» своя борьба. Клуб борется за выживание и от зоны вылета его отделяют 3 очка. Команда приехала в Париж после домашнего фиаско от «Ренна» со счетом 1:5. До этого гостям удалось одержать две победы подряд.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.35.
- Букмекеры считают, что ПСЖ все равно будет играть на победу и дают на него 1.14, тогда как на ничью они предлагают 8.80, а на победу гостей — 15.0.
- Искусственный интеллект спрогнозировал победу ПСЖ со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Гавр» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 1500USDНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.