Лидер Лиги 1в 30-м туре чемпионата приметна поле стадиона «парк-де-Пренс». Встреча запланирована на 19 апреля 18:00 мск.

ПСЖ досрочно стал чемпионом, поэтому интерес к этому турниру клуб уже потерял. Сейчас у команды Луиса Энрике 74 очка. В прошлом туре она выиграла 1:0 у «Анже» и оформила свою 23-ю победу в сезоне.

У «Гавра» своя борьба. Клуб борется за выживание и от зоны вылета его отделяют 3 очка. Команда приехала в Париж после домашнего фиаско от «Ренна» со счетом 1:5. До этого гостям удалось одержать две победы подряд.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.35.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.35. Букмекеры считают, что ПСЖ все равно будет играть на победу и дают на него 1.14, тогда как на ничью они предлагают 8.80, а на победу гостей — 15.0.

Искусственный интеллект спрогнозировал победу ПСЖ со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Гавр» смотрите на LiveCup.Run.

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