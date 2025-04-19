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    Кордоба: Мы будем идти от матча к матчу

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    Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал победу своей команды над «Ахматом» (3:1) в матче 25-го тура РПЛ.

    Джон Кордоба
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    Джон Кордоба

    «Это всегда здорово, когда здесь находятся мои жена и дочка. Я действительно очень рад тому, что они находятся здесь. Хочу поблагодарить товарищей по команде, тренерский штаб. Мы провели очень сложную подготовку в течение всей недели и благодаря этому смогли перевернуть этот матч.

    Мы будем идти от матча к матчу. Абсолютно понимаем, что все последующие игры будут такие же тяжелые, как и этот матч. Нам нужно оставаться сконцентрированными и продолжать хорошо делать свою работу. На этой неделе мы разговаривали насчет того, что предстоит непростой матч именно против этого соперника. Знали, что нам нужно бороться до самого конца и играть так, как мы играли сегодня. Благодаря этому мы и добились победы», — цитирует Кордобу «Матч ТВ».

    «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 55 очками.

    Календарь и таблица РПЛ

    Команда Мурада Мусаева в следующем туре сыграет 25 апреля на выезде против махачкалинского «Динамо».

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