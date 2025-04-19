Кордоба: Мы будем идти от матча к матчу

Нападающийпрокомментировал победу своей команды над(3:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«Это всегда здорово, когда здесь находятся мои жена и дочка. Я действительно очень рад тому, что они находятся здесь. Хочу поблагодарить товарищей по команде, тренерский штаб. Мы провели очень сложную подготовку в течение всей недели и благодаря этому смогли перевернуть этот матч.

Мы будем идти от матча к матчу. Абсолютно понимаем, что все последующие игры будут такие же тяжелые, как и этот матч. Нам нужно оставаться сконцентрированными и продолжать хорошо делать свою работу. На этой неделе мы разговаривали насчет того, что предстоит непростой матч именно против этого соперника. Знали, что нам нужно бороться до самого конца и играть так, как мы играли сегодня. Благодаря этому мы и добились победы», — цитирует Кордобу «Матч ТВ».

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 55 очками.

Календарь и таблица РПЛ

Команда Мурада Мусаева в следующем туре сыграет 25 апреля на выезде против махачкалинского «Динамо».