Постекоглу: Я горжусь игроками «Тоттенхэма»

Наставник «Тоттенхэма»высказался о победе над «Айнтрахтом» (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча состоялась 17 апреля.

«Я очень горжусь игроками, они здорово поработали. Мы здорово защищались, когда нам приходилось это делать. У нас были моменты впереди, и я думаю, что по сумме двух матчей мы заслужили выход в полуфинал.

Ребята верят в то, что мы делаем, и я горжусь ими. Безусловно, это был важный матч для нас — для нашего сезона и для всего, чего мы пытаемся достичь», — цитирует пресс-служба УЕФА Постекоглу.

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«Тоттенхэм» в полуфинале Лиги Европы сыграет с норвежским «Буде-Глимтом».