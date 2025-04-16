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    «Зенит» всухую обыграл «Ростов» в Кубке России, Соболев забил гол

    «Зенит» — «Ростов»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Зенит» уверенно обыграл «Ростов» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ.

    Александр Соболев — нападающий «Зенита»
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    Александр Соболев — нападающий «Зенита»

    В составе «сине-бело-голубых» голы записали на свой счет Александр Соболев на 57-й минуте и Матео Кассьерра на 64-й минуте.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Зенит — Ростов 2:0
    Голы: : (26'), 1:0 Александр Соболев (57'), 2:0 Матео Кассьерра (64') Зенит: Денис Адамов, Ванья Дркушич, Нино (Страхиня Эракович, 58'), Нуралы Алип, Юрий Горшков, Саша Зделар, Ильзат Ахметов (Александр Ерохин, 58'), Матео Кассьерра (Дмитрий Васильев, 76'), Педро Родригес, Александр Соболев (Лусиано Гонду, 76'), Mimovic O. (Дуглас Сантос, 67') Ростов: Рустам Ятимов, Виктор Мелёхин (Умар Сако, 52'), Максим Осипенко, Илья Вахания, Алексей Сутормин, Иван Комаров (Кирилл Щетинин, 73'), Даниил Шанталий, Константин Кучаев, Роналдо (Хорен Робертович Байрамян, 73'), Николай Комличенко (Алексей Миронов, 83'), Егор Голенков

    После этого матча «Зенит» пробился в финал этапа Кубка России Пути РПЛ. «Ростов» продолжит выступать в Пути регионов.

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