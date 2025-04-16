ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

ЦСКА и «Динамо» сыграли вничью в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России — 0:0.

За 90 минут команды ни разу не смогли отличиться забитыми мячами.

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф Динамо — ЦСКА 0:0 Динамо: Андрей Лунёв, Фабиан Бальбуэна, Александр Кутицкий, Элазар Даса, Данил Глебов, Луис Чавес (Диего Лаксальт, 88'), Битело (Муми Нгамал, 77'), Хорхе Карраскаль, Ярослав Гладышев, Даниил Фомин (Okishor V., 88'), Caceres J. ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Аббосбек Файзуллаев (Кристиян Бистрович, 46'), Адольфо Гайч, Секу Койта (Кирилл Глебов, 62'), Сауль Гуарирапа (Тамерлан Мусаев, 75'), Pjanic M. (Рифат Жемалетдинов, 46') Предупреждение: Даниил Фомин (58')

Благодаря победе в первом матче (2:1), «армейцы» сыграют в финале Пути РПЛ с «Зенитом», а «Динамо» встретится со «Спартаком» во втором этапе 1/2 финала Пути регионов.

Первый матч «красно-синих» против команды Сергея Семака состоится 30 апреля в Санкт-Петербурге. Ответная встреча пройдет 14 мая в Москве.