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    Алексей Батраков«Локомотив» — «Ахмат». Онлайн
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    Анчелотти рассказал, что нужно показать «Реалу» в игре против «Арсенала»

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Поддержка болельщиков очень помогала нам в последние годы. Очевидно, что она очень важна. Завтра нам нужно показать свою лучшую игру, чтобы попытаться переломить очень сложную ситуацию.

    Мы должны продемонстрировать свои разум, страсть и яйца, как говорит Алькарас. Психологически мы в очень хорошей форме. Нам нужно хорошо контролировать игру», — приводит слова Анчелотти испанское издание AS.

    В первом матче «Арсенал» оказался сильнее «Реала» на своем поле — 3:0.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Ответный матч между командами пройдет 16 апреля в Мадриде. Начало матча — 22:45 мск.

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