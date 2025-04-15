Анчелотти рассказал, что нужно показать «Реалу» в игре против «Арсенала»

Главный тренер мадридскогоподелился мыслями перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против лондонского

«Поддержка болельщиков очень помогала нам в последние годы. Очевидно, что она очень важна. Завтра нам нужно показать свою лучшую игру, чтобы попытаться переломить очень сложную ситуацию.

Мы должны продемонстрировать свои разум, страсть и яйца, как говорит Алькарас. Психологически мы в очень хорошей форме. Нам нужно хорошо контролировать игру», — приводит слова Анчелотти испанское издание AS.

В первом матче «Арсенал» оказался сильнее «Реала» на своем поле — 3:0.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Ответный матч между командами пройдет 16 апреля в Мадриде. Начало матча — 22:45 мск.