Анчелотти рассказал, что нужно показать «Реалу» в игре против «Арсенала»

Карло Анчелотти Фото: globallookpress.com
«Поддержка болельщиков очень помогала нам в последние годы. Очевидно, что она очень важна. Завтра нам нужно показать свою лучшую игру, чтобы попытаться переломить очень сложную ситуацию.
Мы должны продемонстрировать свои разум, страсть и яйца, как говорит Алькарас. Психологически мы в очень хорошей форме. Нам нужно хорошо контролировать игру», — приводит слова Анчелотти испанское издание AS.
В первом матче «Арсенал» оказался сильнее «Реала» на своем поле — 3:0.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Ответный матч между командами пройдет 16 апреля в Мадриде. Начало матча — 22:45 мск.