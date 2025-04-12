«Интер» — «Кальяри»: счет матча 3:1, обзор голов

Миланскийв матче 32-го тура Серии А оказался сильнее— 3:1.

В первом тайме «Интер» забил дважды — голы на счету Марко Арнаутовича и Лаутаро Мартинеса на 13-й и 26-й минутах встречи.

Во второй половине встречи «Кальяри» сократил разрыв благодаря голу Роберто Пикколи на 48-й минуте. Миланцы восстановили преимущество в два гола благодаря точному удару Яна-Аурэля Биссека на 55-й минуте.

Футбол. Италия. Серия А Интер — Кальяри 3:1 Голы: 1:0 Марко Арнаутович (13'), 2:0 Лаутаро Мартинес (26'), 2:1 Роберто Пикколи (48'), 3:1 Янн Биссекк (56') Интер: Ян Зоммер, Янн Биссекк, Стефан де Врей, Карлос Аугусто, Федерико Димарко (Маттео Дармиан, 60'), Никола Залевский (Алессандро Бастони, 67'), Давиде Фраттези, Хакан Чалханоглу (Кристьян Аслани, 84'), Николо Барелла, Марко Арнаутович (Хоакин Корреа, 60'), Лаутаро Мартинес (Марку Тюрам, 67') Кальяри: Элия Каприле, Томмазо Ауджелло, Надир Цортеа, Хосе Луис Паломино, Йерри Мина, Габриэле Цаппа (Адам Оберт, 73'), Алессандро Дейола (Джанлука Гаэтано, 73'), Антуан Макумбу (Рэзван Марин, 62'), Мишель Адопо, Роберто Пикколи (Леонардо Паволетти, 82'), Флоринел Коман (Зиту Лувумбу, 62') Предупреждение: Алессандро Дейола (69')

«Интер» занимает 1-е место в Серии А с 71 баллом. «Кальяри» (30) — на 15-м месте в таблице.