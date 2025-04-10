Гасилин: Предполагаю, что «Зенит» дома обыграет «Краснодар», но это будет тяжело

Бывший футболистподелился мыслями перед матчем 24-го тура РПЛ между «сине-бело-голубыми» и

«Матч "Зенита" с "Краснодаром" — самый важный в РПЛ. Осталось не так много туров, а отрыв "Краснодара" увеличивается. "Зенит" был фаворитом в игре с "Локомотивом", лучше владел мячом, но долго не мог забить и пропустил после ошибки.

Все футболисты и тренеры "Зенита" понимают, насколько важен этот матч. Они будут мобилизованы. Ждем свершений от Луиса Энрике, пока его трансфер не полностью себя оправдывает. Хочется больше результативных действий от него, хотя мне нравится его игра.

На поле будет нервозность. Будут и ошибки, но все зависит от того, как команды распорядятся моментами.

В истории противостояния команд было много огненных матчей. Предполагаю, что "Зенит" дома обыграет "Краснодар", но это будет тяжело. Возможно, "сине‑бело‑голубые" вырвут победу в концовке игры. После этого все получат удовольствие от оставшихся матчей чемпионата. Очень хочется, чтобы судьба чемпионства решалась в последнем туре», — сказал Гасилин «Матч ТВ».

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 13-го апреля в 17:00 мск.

После 23-х туров в РПЛ «сине-бело-голубые» занимают 3-е место в таблице с 47-ю очками в активе. «Краснодар» — на 1-й позиции (52 балла).