Флик: «Барселона» еще не думает, что прошла дальше

Наставник «Барселоны»высказался о разгромной победе над «Боруссией» Дортмунд в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов (4:0).

«Мы пока что никуда не прошли. Победа с таким количеством голов важна: когда команда играет настолько хорошо, голы обычно льются рекой. Мы не думаем о том, что уже прошли дальше, поскольку никогда не знаешь, что может случиться в дальнейшем. Футбол — это безумие. Мы и на следующей неделе будем настроены сыграть так же.

У Дортмунда хорошая команда, и мы уже знаем, что нам нужно ошибаться как можно меньше в ответной игре. Трое наших парней впереди великолепны и очень важны, но также важна и наша оборона… И нашим выходящим на замену парням каким-то образом удается показывать тот же уровень игры, что был у покинувших поле футболистов!» — цитирует Флика сайт УЕФА.