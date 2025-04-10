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    Роберт ЛевандовскийЛевандовский крушит прошлое: «Барселона» разгромила «Боруссию»
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    Флик: «Барселона» еще не думает, что прошла дальше

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    Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о разгромной победе над «Боруссией» Дортмунд в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов (4:0).

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Мы пока что никуда не прошли. Победа с таким количеством голов важна: когда команда играет настолько хорошо, голы обычно льются рекой. Мы не думаем о том, что уже прошли дальше, поскольку никогда не знаешь, что может случиться в дальнейшем. Футбол — это безумие. Мы и на следующей неделе будем настроены сыграть так же.

    У Дортмунда хорошая команда, и мы уже знаем, что нам нужно ошибаться как можно меньше в ответной игре. Трое наших парней впереди великолепны и очень важны, но также важна и наша оборона… И нашим выходящим на замену парням каким-то образом удается показывать тот же уровень игры, что был у покинувших поле футболистов!» — цитирует Флика сайт УЕФА.

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