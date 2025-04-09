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    Райс: Вся команда была уверена в победе над «Реалом»

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    Хавбек «Арсенала» Деклан Райс высказался о победе в матче с «Реалом» (3:0) в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.

    Деклан Райс
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    Деклан Райс

    Напомним, что сам Райс в этой игре смог отметиться дублем.

    «Таково было послание от тренера, оно шло с выходных: мы должны быть абсолютно уверены, что приедем сюда и победим. Вся команда действительно была уверена в этом. Нам нужно было забить во втором тайме.

    Этот удар был припасен у меня, но я слишком часто попадал в стенку или мяч улетал выше ворот. Изначально мы собирались подать, но я посмотрел на стенку и позицию вратаря — и подумал: почему бы не пробить самому? А Букайо сказал полагаться на ощущения.

    Во второй раз у меня уже была уверенность. Я пробил. Сейчас я не думаю об этом — впереди еще ответный матч. Я взволнован, я счастлив, я на седьмом небе. Но, думаю, только через несколько лет я осознаю, насколько особенным был этот вечер, — цитирует Райса BBC.

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