Райс: Вся команда была уверена в победе над «Реалом»

Хавбеквысказался о победе в матче с «Реалом» (3:0) в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.

Напомним, что сам Райс в этой игре смог отметиться дублем.

«Таково было послание от тренера, оно шло с выходных: мы должны быть абсолютно уверены, что приедем сюда и победим. Вся команда действительно была уверена в этом. Нам нужно было забить во втором тайме.

Этот удар был припасен у меня, но я слишком часто попадал в стенку или мяч улетал выше ворот. Изначально мы собирались подать, но я посмотрел на стенку и позицию вратаря — и подумал: почему бы не пробить самому? А Букайо сказал полагаться на ощущения.

Во второй раз у меня уже была уверенность. Я пробил. Сейчас я не думаю об этом — впереди еще ответный матч. Я взволнован, я счастлив, я на седьмом небе. Но, думаю, только через несколько лет я осознаю, насколько особенным был этот вечер, — цитирует Райса BBC.

Ответная встреча команд состоится 16 апреля в Мадриде.