Набрав 71 очко, ПСЖ уверенно лидирует в таблице. Очередные 3 пункта приблизят команду Луиса Энрике к чемпионскому титулу. В прошлом туре «парижане» не заметили «Сент-Этьен» — 6:1.
С «Анже» у ПСЖ разговор короткий. Столичный клуб регулярно побеждает этого соперника. В первом круге хозяева выиграли 4:2. У «Анже» 4 поражения подряд сейчас. Это не та форма, которая позволит гостям уверенно противостоять чемпиону.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.12 на ПСЖ, 9.80 на ничью, 18.0 на «Анже».
- Искусственный интеллект спрогнозировал крупную победу ПСЖ с результатом 6:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Анже» смотрите на сайте LiveCup.Run.
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