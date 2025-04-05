ПСЖ
Анже
ПСЖ
Турнирное положение: Парижане на всех парах несутся к очередному чемпионству. На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице.
При этом ПСЖ на 21 (!) пункт опережает ближайшего преследователя. А вот забила команда 79 мячей в 27 поединках французского чемпионата.
ПСЖ — Анже: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Парижане в Кубке Франции переиграли скромный «Дюнкерк» (4:2).
До того команда нанесла сокрушительное поражение «Сент-Этьену» (6:1). При этом чуть ранее она уверенно расправилась с «Марселем» (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках ПСЖ забил 18 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: Ли Кан Ин — травмирован.
Состояние команды: Парижане нынче пребывают в великолепных кондициях. Команда Луиса Энрике победила 5 раз кряду.
Матчи с «Анже» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках ПСЖ победил все 5 раз.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Парижане намерены как можно скорее де-юре обеспечить себе чемпионство.
«Анже»
Турнирное положение: «Анже» сражается за выживание в Лиге 1. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
Причем «Анже» лишь на 3 очка опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 45 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда провалилась. «Анже» по всем статьям уступил «Ренну» (0:3).
До того команда потерпела поражение от «Монако» (0:2). Да и поединок с дортмундской «Брестом» принес разочарование (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Анже» добыл всего одну ничью. В этих поединках игроки команды отличились всего 1 забитым мячом при 12 пропущенных.
Не сыграют: Эммануэль Бюмла — травмирован.
Состояние команды: «Анже» нынче откровенно разочаровывает. Команда уступила уже 4 раза кряду.
При этом «Анже» явно не преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 26 мячей в 27 матчах чемпионата Франции.
В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы дать бой чемпиону.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается сдержать атаки звездных парижан.
Статистика для ставок
- Парижане победили 5 раз кряду
- «Анже» еще никогда не обыгрывал парижан
- Парижане в среднем пропускают почти гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 19.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.25 и 4.00.
- 1.86Пари НН — Оренбург: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.85Аугсбург — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.00Реал — Валенсия: прогноз и ставкаЗавтра в 17:15
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Прогноз: Номинальные хозяева на голову сильнее оппонента, так что наверняка будут активны в атаке.
«Анже» проиграл четырежды кряду, к тому же имеет заметные сложности в плане реализации.
Ставка: Фора ПСЖ -2.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 2.50