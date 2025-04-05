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    Сумеют ли парижане разгромить «Анже»?

    ПСЖ — Анже: Лига 1 5 апреля 2025 года — прогноз и ставка на матч

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Анже»
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    Хвича Кварацхелия
    5 апреля в 28-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют ПСЖ и «Анже». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч ПСЖ — «Анже», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 05 Апреля 2025 года

    ПСЖ

  • Париж
    •  ПСЖ 18:00 Анже

    Анже

  • Франция. Лига 1
    •

    ПСЖ

    Турнирное положение: Парижане на всех парах несутся к очередному чемпионству. На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице.

    При этом ПСЖ на 21 (!) пункт опережает ближайшего преследователя. А вот забила команда 79 мячей в 27 поединках французского чемпионата.

    ПСЖ — Анже: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Парижане в Кубке Франции переиграли скромный «Дюнкерк» (4:2).

    До того команда нанесла сокрушительное поражение «Сент-Этьену» (6:1). При этом чуть ранее она уверенно расправилась с «Марселем» (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках ПСЖ забил 18 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: Ли Кан Ин — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: Парижане нынче пребывают в великолепных кондициях. Команда Луиса Энрике победила 5 раз кряду.

    Матчи с «Анже» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках ПСЖ победил все 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Парижане намерены как можно скорее де-юре обеспечить себе чемпионство.

    «Анже»

    Турнирное положение: «Анже» сражается за выживание в Лиге 1. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

    Причем «Анже» лишь на 3 очка опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 45 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда провалилась. «Анже» по всем статьям уступил «Ренну» (0:3).

    До того команда потерпела поражение от «Монако» (0:2). Да и поединок с дортмундской «Брестом» принес разочарование (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Анже» добыл всего одну ничью. В этих поединках игроки команды отличились всего 1 забитым мячом при 12 пропущенных.

    Не сыграют: Эммануэль Бюмла — травмирован.

    Состояние команды: «Анже» нынче откровенно разочаровывает. Команда уступила уже 4 раза кряду.

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    При этом «Анже» явно не преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 26 мячей в 27 матчах чемпионата Франции.

    В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы дать бой чемпиону.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается сдержать атаки звездных парижан.

    Статистика для ставок

    • Парижане победили 5 раз кряду

    • «Анже» еще никогда не обыгрывал парижан

    • Парижане в среднем пропускают почти гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 19.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.25 и 4.00.

    Прогноз: Номинальные хозяева на голову сильнее оппонента, так что наверняка будут активны в атаке.

    «Анже» проиграл четырежды кряду, к тому же имеет заметные сложности в плане реализации.

    Ставка: Фора ПСЖ -2.5 за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.50

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