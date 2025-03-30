«Реал» — «Леганес»: счет матча 3:2, обзор голов

одолел(3:2) в матче 29-го тура испанской Примеры.

В составе «сливочных» дублем отметился нападающий Килиан Мбаппе, отличившись на 32-й минуте с пенальти и на 76-й минуте. Еще один гол записал на свой счет Джуд Беллингем на 47-й минуте.

У «Леганеса» голами отметились Диего Гарсия на 33-й минуте и Даниэль Раба на 41-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Реал Мадрид — Леганес 3:2 Голы: 1:0 Килиан Мбаппе (пенальти) (32'), 1:1 Диего Гарсия (33'), 1:2 Даниэль Раба (41'), 2:2 Джуд Беллингхэм (47'), 3:2 Килиан Мбаппе (76') Реал Мадрид: Андрей Лунин, Антонио Рюдигер, Фран Гарсия, Лука Модрич (Орельен Чуаэми, 81'), Эдуардо Камавинжа, Арда Гюлер (Родриго, 62'), Джуд Беллингхэм, Браим Диас (Винисиус Жуниор, 62'), Лукас Васкес (Федерико Вальверде, 72'), Килиан Мбаппе, Raul Asencio Леганес: Марко Дмитрович, Хуан Крус (Yan Diomande, 86'), Хавьер Эрнандес, Матия Настасич, Серхио Гонсалес, Валентен Розье, Оскар Родригес, Даниэль Раба (Мигель Де ла Фуэнте, 86'), Ренато Тапиа (Дарко Брашанац, 86'), Иван Неу (Сейдуба Сиссе, 66'), Диего Гарсия (Мунир Эль-Хаддади, 83') Предупреждения: Raul Asencio (62'), Хавьер Эрнандес (62'), Диего Гарсия (65'), Ренато Тапиа (74'), Оскар Родригес (89')

После этого матча «Реал» занимает 2-е место в таблице Примеры с 63 очками в активе. «Леганес» — на 18-й строчке (27).