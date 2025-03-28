«Арсенал» летом хочет пригласить хавбека сборной Италии

Лондонскийв летнее трансферное окно хочет подписать центрального полузащитника, сообщает главное итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

23-летний хавбек является воспитанником «Ювентуса», но этот сезон проводит на правах аренды в «Лацио», где является одним из лидеров.

«Орлы» обязаны по окончании сезона выкупить Ровеллу за 17 млн евро, это прописано в арендном соглашении. После этого президент «Лацио» Клаудио Лотито намерен выставить ценник на полузащитника в размере 40 млн евро.

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В текущем сезоне Ровелла сыграл 34 матча за римлян и отдал 3 голевые передачи. На Transfermarkt цена игрока сборной Италии составляет сейчас 28 млн евро.