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    «Арсенал» летом хочет пригласить хавбека сборной Италии

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    Лондонский «Арсенал» в летнее трансферное окно хочет подписать центрального полузащитника Николу Ровеллу, сообщает главное итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

    Николо Ровелла
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    Николо Ровелла

    23-летний хавбек является воспитанником «Ювентуса», но этот сезон проводит на правах аренды в «Лацио», где является одним из лидеров.

    «Орлы» обязаны по окончании сезона выкупить Ровеллу за 17 млн евро, это прописано в арендном соглашении. После этого президент «Лацио» Клаудио Лотито намерен выставить ценник на полузащитника в размере 40 млн евро.

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    В текущем сезоне Ровелла сыграл 34 матча за римлян и отдал 3 голевые передачи. На Transfermarkt цена игрока сборной Италии составляет сейчас 28 млн евро.

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