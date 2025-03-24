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    Миранчук: Чего не хватает в Швейцарии? Общения с людьми на русском языке

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Замбии Сьон
    Полузащитник «Сьона» и сборной России Антон Миранчук поделился впечатлениями от пребывания на сборах национальной команды.

    Антон Миранчук — полузащитник «Сьона» и сборной России
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    Антон Миранчук — полузащитник «Сьона» и сборной России

    «Всегда приятно возвращаться на родину и в расположение сборной России. Много чего не хватает там, но есть здесь. Приятно увидеться с ребятами. Благо Карпин отпускал нас домой, увиделся с мамой. Эмоции потрясающее.

    Чего не хватает в Швейцарии? Общения с нашими людьми на русском языке», — передает слова Миранчука Чемпионат.

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    • Напомним, что сборная России сыграет против Замбии в рамках товарищеского противостояния завтра, 25-го марта в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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