Миранчук: Чего не хватает в Швейцарии? Общения с людьми на русском языке

Полузащитники сборнойподелился впечатлениями от пребывания на сборах национальной команды.

«Всегда приятно возвращаться на родину и в расположение сборной России. Много чего не хватает там, но есть здесь. Приятно увидеться с ребятами. Благо Карпин отпускал нас домой, увиделся с мамой. Эмоции потрясающее.

Чего не хватает в Швейцарии? Общения с нашими людьми на русском языке», — передает слова Миранчука Чемпионат.

Напомним, что сборная России сыграет против Замбии в рамках товарищеского противостояния завтра, 25-го марта в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.