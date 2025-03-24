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    Глушенков: Я не получаю удовольствия от своей игры

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    Хавбек «Зенита» Максим Глушенков отметил, что он не получает удовольствие от игры за сине-бело-голубых в 2025 году.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    «Я не получаю удовольствия от своей игры. И, самое главное, от своей роли на поле.

    Со "Спартаком" я четко выполнял поставленную передо мной задачу. Потому что, когда меня поменяли с "Факелом", в тренерском штабе были недовольны именно тем, как я выполнял задачу, и со "Спартаком" я хотел исправиться. Вот и получил мяч только три раза за всю игру, — заявил Глушенков в интервью "Матч ТВ".

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    В текущем сезоне Глушенков сыграл за "Зенит" 17 матчей, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.

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