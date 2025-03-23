Чехия — Фарерские Острова: счет матча 2:1, обзор голов

одолела(2:1) в матче 1-го тура европейской квалификации чемпионата мира 2026-го года.

В составе чешской сборной дублем отметился нападающий Патрик Шик, который забил голы на 25-й и 85-й минутах встречи.

Единственный гол у Фарерских Островов забил Гуннар Ватнхамар на 83-й минуте.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа L Чехия — Фарерские острова 2:1 Голы: 1:0 Патрик Шик (25'), 1:1 Гуннар Ватнхамар (83'), 2:1 Патрик Шик (85') Чехия: Матей Коварж, Владимир Цоуфаль (Давид Доудера, 79'), Томаш Голеш (Давид Зима, 23'), Ладислав Крейчи, Ярослав Зелены, Лукаш Черв (Алекс Краль, 61'), Павел Шульц (Лукаш Провод, 61'), Вацлав Черны (Matej Sin, 79'), Патрик Шик, Томаш Хоры, Tomas Soucek Фарерские острова: Бардюр А Рейнатред, Вильормур Давидсен, Андриас Эдмундссон, Одмар Фарё, Ханус Сёренсен, Арни Фредриксберг (Адриан Юстинуссен, 79'), Брандур Хендрикссон (Палл Андрассон Клеттскард, 79'), Халлур Ханссен (Рене Йонсен, 64'), Гуннар Ватнхамар, Петур Кнудсен (Мейнхард Ольсен, 64'), Jann Benjaminsen (Йоаннес Даниэльсен, 39') Предупреждения: Халлур Ханссен (28'), Томаш Хоры (65'), Ханус Сёренсен (69'), Йоаннес Даниэльсен (90 + 1')

После этого матча Чехия занимает 2-е место в группе L с 3 очками в активе, Фареры — на 4-й позиции (0 баллов).