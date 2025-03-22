Черногория — Гибралтар: счет матча 3:1, обзор голов

одолела(3:1) в матче 1-го тура группы L в квалификации чемпионата мира 2026-го года.

Единственный гол у гостей записал на свой счет Дэн Бент на 13-й минуте.

У Черногории отличились Стеван Йоветич на 22-й минуте, Марко Туци на 70-й минуте и Адам Марушич на 73-й минуте.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа L Черногория — Гибралтар 3:1 Голы: 0:1 Dan Bent (13'), 1:1 Стеван Йоветич (22'), 2:1 Марко Туци (70'), 3:1 Адам Марушич (73') Черногория: Игорь Никич, Марко Вешович, Марко Туци, Никола Шипчич, Марко Янкович, Стефан Лончар (Эдвин Куч, 59'), Дритон Цамай (Milan Vukotic, 76'), Стеван Йоветич (Марко Бакич, 85'), Никола Крстович, Стефан Мугоша (Адам Марушич, 59'), Ognjen Gasevic (Андрия Вукчевич, 76') Гибралтар: Брэдли Банда, Итан Бритто, Бернарду Лопеш, Лу Джон Эннсли, Киан Ронан, Аюб Эль-Хмиди, Андре Тжей де Барр, Carlos Peliza Richards, Liam Jessop (Джулиан Валарино, 65'), Dan Bent, James Scanlon Предупреждения: Андре Тжей де Барр (56'), Марко Янкович (67'), Dan Bent (75'), Никола Шипчич (80')

После этого матча Черногория занимает 1-е место в своей группе (3 очка), а Гибралтар — на последней 5-й строчке.