Перед игрой на голландцев давит тот факт, что они не смогли выиграть в 4 из 6 матчей турнира. В своем последнем поединке они добились только ничьи с Боснией (1:1).
У Испании 5 побед в 6 играх и ни одного поражений. Перед этим они обыграли 3:2 Швейцарию и финишировали первыми с отрывом в 8 очков от ближайшего преследователя.
В официальных матчах команды не встречались с 2014 года. Последний раз это было на чемпионате мира в Бразилии.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.50.
- Букмекеры: испанцы фавориты встречи — 3.20 и 2.30 на победу соответственно, 3.65 на ничью.
- Искусственный интеллект считает, что команды сыграют вничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Нидерланды — Испания смотрите на LiveCup.Run.
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