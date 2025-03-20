ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Мостовой«Спартак должен быть в тройке с закрытыми глазами». Александр Мостовой — об Осинькине, Артёме Дзюбе и чемпионской гонке в РПЛ
  • 22:15
    • Хорватия — Франция: стартовые составы сборных на матч Лиги наций
  • 22:09
    • Мусиала — в стартовом составе Германии на матч Лиги наций против Италии
    Все новости спорта

    Нидерланды — Испания: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига наций Сборная Нидерландов Сборная Испании Футбол Испании Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    20 марта в Роттердаме на стадионе «Де Куйп» сборная Нидерландов примет команду Испании в матче 1/4 финала плей-офф Лиги наций. Начало матча в 22:45 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Перед игрой на голландцев давит тот факт, что они не смогли выиграть в 4 из 6 матчей турнира. В своем последнем поединке они добились только ничьи с Боснией (1:1).

    У Испании 5 побед в 6 играх и ни одного поражений. Перед этим они обыграли 3:2 Швейцарию и финишировали первыми с отрывом в 8 очков от ближайшего преследователя.

    В официальных матчах команды не встречались с 2014 года. Последний раз это было на чемпионате мира в Бразилии.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.50.

    • Букмекеры: испанцы фавориты встречи — 3.20 и 2.30 на победу соответственно, 3.65 на ничью.

    • Искусственный интеллект считает, что команды сыграют вничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Нидерланды — Испания смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды смогут огорчить друг друга
  • Италия — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Испания переиграет голландцев
  • Нидерланды — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Хорватам будет трудно с Францией
  • Хорватия — Франция. Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.93
  • Экспресс дня 20 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Италия — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Нидерланды — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Хорватия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Украина — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Австрия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Дания — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Мальта — Финляндия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры