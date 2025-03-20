20 марта в Роттердаме на стадионе «Де Куйп» сборнаяпримет командув матче 1/4 финала плей-офф Лиги наций. Начало матча в 22:45 мск.

Перед игрой на голландцев давит тот факт, что они не смогли выиграть в 4 из 6 матчей турнира. В своем последнем поединке они добились только ничьи с Боснией (1:1).

У Испании 5 побед в 6 играх и ни одного поражений. Перед этим они обыграли 3:2 Швейцарию и финишировали первыми с отрывом в 8 очков от ближайшего преследователя.

В официальных матчах команды не встречались с 2014 года. Последний раз это было на чемпионате мира в Бразилии.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.50.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.50. Букмекеры: испанцы фавориты встречи — 3.20 и 2.30 на победу соответственно, 3.65 на ничью.

Искусственный интеллект считает, что команды сыграют вничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Нидерланды — Испания смотрите на LiveCup.Run.

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