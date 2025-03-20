20 марта в 1/4 финала плей-офф дивизиона A Лиги наций по футболу сыграют Нидерланды и Испания. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Нидерланды — Испания, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Нидерланды

Турнирное положение: Голландцы неплохо выступили на групповом этапе Лиги наций. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Нидерланды в 6 турах набрали всего 9 очков. Причем команда пропустила в свои ворота 7 мячей при 13 забитых.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела не столь удачно. Голландцы не смогли переиграть боснийцев (1:1).

При этом чуть ранее голландцы разгромили Венгрию (4:0). А вот поединок с Германией завершился минимальным поражением.

Вообще, в 5 своих последних матчах Нидерланды разжились одной победой. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: Голландцы способны еще поднатореть в плане реализации. При этом команда имеет вполне качественный подбор атакующих исполнителей.

Матчи с Испанией для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков Нидерланды выиграли 3 раза при одном поражении.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Голландцы постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.

Испания

Турнирное положение: Испанцы групповой этап Лиги наций провели блестяще. Команда в своем квартете финишировала на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем Испания в 6 поединках набрала 16 очков. При этом команда в этих матчах отличилась 13 результативными выстрелами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. Испания переиграла Швейцарию (3:2).

До того команда одолела сборную Дании (2:1). А вот встреча с Сербией завершилась уверенным успехом (3:0).

Вообще же, Испания в 5 своих последних матчах победила 5 раз. Забила в них команда 13 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе испанцы выглядят весьма выгодно. Состав команды буквально нашпигован сильными атакующими исполнителями.

К слову, Испания не может обыграть голландцев уже без малого 15 лет. Да и 2 из 3 последних встреч завершились для команды поражениями.

Имея весьма крепкий по именам состав, Испания постарается сыграть как можно агрессивнее. Вот только несколько беспокоит отсутствие ярко выраженного бомбардира.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Испанцы постараются привезти из Роттердама викторию.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают 2 мяча за матч

Испанцы в среднем пропускают реже гола за матч

Голландцы уже почти 15 лет не проигрывают Испании

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.85.

Прогноз: Испанцы выглядят мощнее соперника, и явно будут максимально активно атаковать.

Голландцы достаточно сильны, но не столь выгодно смотрятся в матчах с сильными оппонентами, да и Испания традиционно превосходно атакует.

Ставка: Победа Испании за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники не смогут выявить победителя.

Ставка: Ничья за 3.25