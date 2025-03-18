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    Лига 1. ПСЖ сделал шаг на пути к новому чемпионству

    Итоги 26-го тура чемпионата Франции по футболу

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    «Ливерпуль» — ПСЖ. Лига чемпионов 2024/2025
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    «Ливерпуль» — ПСЖ. Лига чемпионов 2024/2025
    В центральном матче тура ПСЖ оказался сильнее главного конкурента в битве за золото — «Марселя». Победа фактически сделала парижан чемпионами Франции, команда теперь опережает провансальцев на 19 очков и это за 8 туров до окончания сезона в Лиге 1.

    Изменения в турнирной таблице

    Всего два изменения коснулись турнирной таблицы по итогам матчей 26 тура. «Монако» поднялся на 3 место, опередив в чемпионате «Ниццу».

    Календарь и таблица Лиги 1

    Улучшил положение «Лион», поднявшись на 5 строчку, вниз скатилсь «Лилль», заняв 6 позицию.

    Битва лидеров

    Лидер чемпионата Франции ПСЖ переиграл на своём поле главного конкурента в битве за золото — «Марсель» (3:1). В составе победителей по голу забили Усман Дембеле, Нуну Мендеш, был и автогол в исполнении Поль Лиролы. У олимпийцев голом-престижа отметился Амин Гуири, забив на 51-й минуте встречи.

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    • После этой победы «Пари Сен-Жермен» набрал 68 очков и увеличил преимущество над «Марселем» до 12 пунктов, у «провансальцев» — второе место в турнирной таблице и 49 баллов.

    Зона еврокубков

    На третье место в Лиге 1 поднялся «Монако», набрав 47 очков, монегаски в гостях обыграли «Анже» (2:0). По мячу в сетку ворот соперника отправили Мика Бирет и Манес Аклиуш.

    В лигочемпионскую четвёрку входит «Ницца», у которой за плечами также 47 баллов. Команда с Лазурного берега в рамках минувшего тура обменялась голами с «Осером» (1:1).

    «Лион» — «Стяуа». Лига Европы
    globallookpress.com

    Далее в турнирной таблице расположился «Лион» с 45 очками в активе. «Олимпийцы» занимают 5 место, которое даёт право сыграть в Лиге Европы на бдущий евросезон. В 26 туре Лиги 1 «Лион» выиграл у «Гавра» (4:2).

    Замыкает еврокубковую шестёрку (зона Лиги конференций) «Лилль», который с минимальным счетом уступил «Нанту» (0:1), «доги» в этом сезоне французского первенства набраи 44 балла.

    Зона вылета

    В зоне вылета расположился «Гавр» с 21 набранным очком и 16 место в турнирной таблице. Строчкой ниже «Сент-Этьен», у которого 20 пунктов и «Монпелье», у которого 15 баллов.

    Тур № 27

    Матчи 27 тура чемпионата Франции пройдут с 28 по 30 марта.

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    Действующий чемпион ПСЖ сыграет свой поединок на выезде против «Сент-Этьена» 29 марта.

    «Марсель», занимающий вторую строчку в чемпионате в гостях сыграет против «Реймса», игра состоится 29 марта.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    В центральном поединке игрового дня сойдутся «Монако» и «Ницца», встреча запланирована на 29 марта.

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