Лига 1. ПСЖ сделал шаг на пути к новому чемпионству

Изменения в турнирной таблице
Всего два изменения коснулись турнирной таблицы по итогам матчей 26 тура. «Монако» поднялся на 3 место, опередив в чемпионате «Ниццу».
Улучшил положение «Лион», поднявшись на 5 строчку, вниз скатилсь «Лилль», заняв 6 позицию.
Битва лидеров
Лидер чемпионата Франции ПСЖ переиграл на своём поле главного конкурента в битве за золото — «Марсель» (3:1). В составе победителей по голу забили Усман Дембеле, Нуну Мендеш, был и автогол в исполнении Поль Лиролы. У олимпийцев голом-престижа отметился Амин Гуири, забив на 51-й минуте встречи.
После этой победы «Пари Сен-Жермен» набрал 68 очков и увеличил преимущество над «Марселем» до 12 пунктов, у «провансальцев» — второе место в турнирной таблице и 49 баллов.
Зона еврокубков
На третье место в Лиге 1 поднялся «Монако», набрав 47 очков, монегаски в гостях обыграли «Анже» (2:0). По мячу в сетку ворот соперника отправили Мика Бирет и Манес Аклиуш.
В лигочемпионскую четвёрку входит «Ницца», у которой за плечами также 47 баллов. Команда с Лазурного берега в рамках минувшего тура обменялась голами с «Осером» (1:1).
Далее в турнирной таблице расположился «Лион» с 45 очками в активе. «Олимпийцы» занимают 5 место, которое даёт право сыграть в Лиге Европы на бдущий евросезон. В 26 туре Лиги 1 «Лион» выиграл у «Гавра» (4:2).
Замыкает еврокубковую шестёрку (зона Лиги конференций) «Лилль», который с минимальным счетом уступил «Нанту» (0:1), «доги» в этом сезоне французского первенства набраи 44 балла.
Зона вылета
В зоне вылета расположился «Гавр» с 21 набранным очком и 16 место в турнирной таблице. Строчкой ниже «Сент-Этьен», у которого 20 пунктов и «Монпелье», у которого 15 баллов.
Тур № 27
Матчи 27 тура чемпионата Франции пройдут с 28 по 30 марта.
Действующий чемпион ПСЖ сыграет свой поединок на выезде против «Сент-Этьена» 29 марта.
«Марсель», занимающий вторую строчку в чемпионате в гостях сыграет против «Реймса», игра состоится 29 марта.
В центральном поединке игрового дня сойдутся «Монако» и «Ницца», встреча запланирована на 29 марта.