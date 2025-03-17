ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Ла Лига. Двоевластие сохраняется

    Итоги 28-го тура чемпионата Испании по футболу

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Алавес Атлетик Атлетико Барселона Бетис Валенсия Вальядолид Вильярреал Жирона Лас-Пальмас Леганес Мальорка Осасуна Райо Вальекано Реал Мадрид Реал Сосьедад Севилья Сельта Хетафе Эспаньол
    Вся лентаСамое главное
    Федор СмоловТрансферный дайджест. 11 — 17 марта Артем Дзюба и Валерий Карпин жмут рукиДзюба будет уничтожать «острых парней»? Сборная России готовится к Гренаде Лука МодричБывшая звезда «Динамо», Модрич и еще семь игроков старше Месси, которые продолжают зажигать в Европе
    Все новости спорта
    «Барселона» — «Атлетико»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Барселона» — «Атлетико»
    До окончания сезона в испанской Примере командам осталось сыграть 10 туров. На титул претендует два клуба «Барселона» и «Реал». «Сине-гранатовые» и «сливочные» набрали по 60 очков и продолжают битву в чемпионской гонке.

    Изменения в турнирной таблице

    В верхней части турнирной таблицы осталось всё без изменений. На 8 строчку Примеры поднялась «Сельта», которой удалось сместить этой позиции «Райо Вальекано». Поменялись местами «Хетафе» и «Реал Сосьседад», которые расположились на 11 и 12 позициях соответственно.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Есть перестановки в зоне вылета, группу аутсайдеров покинул «Алавес», заняв спасительное 17 место. Строчкой ниже опустился «Леганес», который сейчас занимает 18 позицию в Ла Лиге.

    Центральный поединок тура

    «Барселона» одержала очень важную победу в минувшем туре чемпионата Испании, каталонцы оказались сильнее мадридского «Атлетико» (4:2).

    Хотя по ходу поединка «син-гранатовые» уступали сопернику в два мяча, за «матрасников» голы забили Хулиан Альварес и Александер Серлот.

    «Реал» — «Атлетико»
    globallookpress.com

    «Барселона» включилась в игру после 72-й минуты, пока Роберт Левандовски не сократил отставание в счёте. Был ещё точный удар в исполнении Ламина Ямаль в компенсированное время, а также стоит отметить дубль в исполнении Феррана Торрес.

    После этой победы «Барселона» сохранил за собой первое место в Ла Лиге, набрав 60 очков. Мадридский «Атлетико» с 56 пунктами остался на третьей строчке чемпионата.
    60 баллов набрал и мадридский «Реал», который завершил тур со знаком плюс. Королевский клуб на выезде переиграл «Вильярреал» (2:1). В составе галактикос голами отметился Килиан Мбаппе.

    Зона еврокубков

    В топ-4 испанского первенства входит «Атлетик» из Бильбао, которому удалось выиграть у «Севильи» (1:0). Минимальная победа принесла команде 52 очка.

  • Трансферный дайджест. 11 — 17 марта
  • Смолов завершит карьеру, Гризманн отправится в МЛС, «Ливерпуль» нашел замену ван Дейку
  • Вчера

    • Далее в турнирной таблице идёт «Вильярреал», у которого 44 пункта. Замыкает еврокубковую
    шестёрку «Бетис» с активом в 44 очка.

    Зона вылета

    В зону вылета скатился «Леганес» после того, как проиграл «Бетису» в рамках 28-го тура (2:3).
    Строчкой ниже расположился «Лас-Пальмас», у которого 25 пунктов, в минувшем туре команда сыграла вничью с «Алавесом» (2:2). Замыкает турнирную таблицу в Ла Лиге «Вальядолид», укоторого последнее место и 16 набранных баллов.

    Тур №29

    Матчи 29 тура чемпионата Испании пройдут с 28 по 31 марта.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Лидер испанского чемпионата «Барселона» сыграет дома против «Жироны», игра запланирована на 30 марта.

    Днем ранее один из конкурентов «сине-гранатовых» «Атлетико» в гостях сыграет с «Эспаньолом».

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    В субботу, 29 марта, свой матч сыграет ещё один претендент на титул чемпиона Испании. «Реал» на своём поле примет «Леганес».

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.27
  • Экспресс дня 18 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Трактор — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бавария (жен) — Лион (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Реал Мадрид (жен) — Арсенал (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кесслер — Боузкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Исии — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Спартак — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры