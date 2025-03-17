Ла Лига. Двоевластие сохраняется

До окончания сезона в испанской Примере командам осталось сыграть 10 туров. На титул претендует два клуба «Барселона» и «Реал». «Сине-гранатовые» и «сливочные» набрали по 60 очков и продолжают битву в чемпионской гонке.

Изменения в турнирной таблице

В верхней части турнирной таблицы осталось всё без изменений. На 8 строчку Примеры поднялась «Сельта», которой удалось сместить этой позиции «Райо Вальекано». Поменялись местами «Хетафе» и «Реал Сосьседад», которые расположились на 11 и 12 позициях соответственно.

Календарь и таблица испанской Примеры

Есть перестановки в зоне вылета, группу аутсайдеров покинул «Алавес», заняв спасительное 17 место. Строчкой ниже опустился «Леганес», который сейчас занимает 18 позицию в Ла Лиге.

Центральный поединок тура

«Барселона» одержала очень важную победу в минувшем туре чемпионата Испании, каталонцы оказались сильнее мадридского «Атлетико» (4:2).

Хотя по ходу поединка «син-гранатовые» уступали сопернику в два мяча, за «матрасников» голы забили Хулиан Альварес и Александер Серлот.

«Реал» — «Атлетико» globallookpress.com

«Барселона» включилась в игру после 72-й минуты, пока Роберт Левандовски не сократил отставание в счёте. Был ещё точный удар в исполнении Ламина Ямаль в компенсированное время, а также стоит отметить дубль в исполнении Феррана Торрес.

После этой победы «Барселона» сохранил за собой первое место в Ла Лиге, набрав 60 очков. Мадридский «Атлетико» с 56 пунктами остался на третьей строчке чемпионата.

60 баллов набрал и мадридский «Реал», который завершил тур со знаком плюс. Королевский клуб на выезде переиграл «Вильярреал» (2:1). В составе галактикос голами отметился Килиан Мбаппе.

Зона еврокубков

В топ-4 испанского первенства входит «Атлетик» из Бильбао, которому удалось выиграть у «Севильи» (1:0). Минимальная победа принесла команде 52 очка.

Далее в турнирной таблице идёт «Вильярреал», у которого 44 пункта. Замыкает еврокубковую

шестёрку «Бетис» с активом в 44 очка.

Зона вылета

В зону вылета скатился «Леганес» после того, как проиграл «Бетису» в рамках 28-го тура (2:3).

Строчкой ниже расположился «Лас-Пальмас», у которого 25 пунктов, в минувшем туре команда сыграла вничью с «Алавесом» (2:2). Замыкает турнирную таблицу в Ла Лиге «Вальядолид», укоторого последнее место и 16 набранных баллов.

Тур №29

Матчи 29 тура чемпионата Испании пройдут с 28 по 31 марта.

Лидер испанского чемпионата «Барселона» сыграет дома против «Жироны», игра запланирована на 30 марта.

Днем ранее один из конкурентов «сине-гранатовых» «Атлетико» в гостях сыграет с «Эспаньолом».

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

В субботу, 29 марта, свой матч сыграет ещё один претендент на титул чемпиона Испании. «Реал» на своём поле примет «Леганес».