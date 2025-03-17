Ла Лига. Двоевластие сохраняется

Изменения в турнирной таблице
В верхней части турнирной таблицы осталось всё без изменений. На 8 строчку Примеры поднялась «Сельта», которой удалось сместить этой позиции «Райо Вальекано». Поменялись местами «Хетафе» и «Реал Сосьседад», которые расположились на 11 и 12 позициях соответственно.
Календарь и таблица испанской Примеры
Есть перестановки в зоне вылета, группу аутсайдеров покинул «Алавес», заняв спасительное 17 место. Строчкой ниже опустился «Леганес», который сейчас занимает 18 позицию в Ла Лиге.
Центральный поединок тура
«Барселона» одержала очень важную победу в минувшем туре чемпионата Испании, каталонцы оказались сильнее мадридского «Атлетико» (4:2).
Хотя по ходу поединка «син-гранатовые» уступали сопернику в два мяча, за «матрасников» голы забили Хулиан Альварес и Александер Серлот.
«Барселона» включилась в игру после 72-й минуты, пока Роберт Левандовски не сократил отставание в счёте. Был ещё точный удар в исполнении Ламина Ямаль в компенсированное время, а также стоит отметить дубль в исполнении Феррана Торрес.
После этой победы «Барселона» сохранил за собой первое место в Ла Лиге, набрав 60 очков. Мадридский «Атлетико» с 56 пунктами остался на третьей строчке чемпионата.
60 баллов набрал и мадридский «Реал», который завершил тур со знаком плюс. Королевский клуб на выезде переиграл «Вильярреал» (2:1). В составе галактикос голами отметился Килиан Мбаппе.
Зона еврокубков
В топ-4 испанского первенства входит «Атлетик» из Бильбао, которому удалось выиграть у «Севильи» (1:0). Минимальная победа принесла команде 52 очка.
Далее в турнирной таблице идёт «Вильярреал», у которого 44 пункта. Замыкает еврокубковую
шестёрку «Бетис» с активом в 44 очка.
Зона вылета
В зону вылета скатился «Леганес» после того, как проиграл «Бетису» в рамках 28-го тура (2:3).
Строчкой ниже расположился «Лас-Пальмас», у которого 25 пунктов, в минувшем туре команда сыграла вничью с «Алавесом» (2:2). Замыкает турнирную таблицу в Ла Лиге «Вальядолид», укоторого последнее место и 16 набранных баллов.
Тур №29
Матчи 29 тура чемпионата Испании пройдут с 28 по 31 марта.
Лидер испанского чемпионата «Барселона» сыграет дома против «Жироны», игра запланирована на 30 марта.
Днем ранее один из конкурентов «сине-гранатовых» «Атлетико» в гостях сыграет с «Эспаньолом».
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
В субботу, 29 марта, свой матч сыграет ещё один претендент на титул чемпиона Испании. «Реал» на своём поле примет «Леганес».