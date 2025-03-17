ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Зенит»«Спартак» обыграл «Зенит» впервые за 8 лет: дубль Мартинса нокаутировал чемпиона
    Все новости спорта

    «Интер» всухую одолел «Аталанту» в матче Серии А

    «Аталанта» — «Интер»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Аталанта Интер
    «Интер» в гостях одолел «Аталанту» (2:0) в матче 29-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Гости открыли счет на 54-й минуте встречи благодаря точному удару Карлоса Аугусто. На 87-й минуте «Интер» сумел удвоить свое преимущество, отличился Лаутаро Мартинес.

    Футбол. Италия. Серия А
    Аталанта — Интер 0:2
    Голы: 0:1 Карлос Аугусто (54'), 0:2 Лаутаро Мартинес (87') Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон, Берат Джимсити (Лазар Самарджич, 75'), Исак Хин, Зеад Колашинац, Рауль Белланова (Маттео Руджери, 59'), Давиде Дзаппакоста, Мартен де Рон, Марио Пашалич (Шарль Де Кетеларе, 59'), Адемола Лукман (Марко Брешианини, 84'), Матео Ретеги (Дэниел Мальдини, 75') Интер: Ян Зоммер, Карлос Аугусто, Дензел Дюмфрис (Янн Биссекк, 66'), Алессандро Бастони, Франческо Ачерби, Бенжамен Павар, Генрих Мхитарян (Давиде Фраттези, 75'), Хакан Чалханоглу (Кристьян Аслани, 90'), Николо Барелла, Лаутаро Мартинес (Хоакин Корреа, 90'), Марку Тюрам (Мехди Тареми, 90') Предупреждения: Рауль Белланова (39'), Алессандро Бастони (79'), Эдерсон (81'), Эдерсон (81'), Бенжамен Павар (86'), Алессандро Бастони (90 + 5') Удаление: Gian Piero Gasperini (88')

    «Интер» располагается на 1-й строчке в таблице Серии А с 64 баллами, а «Аталанта» — на 3-й строчке (58 очков).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» наконец-то победит?!
  • «Арсенал» Тула — «Чайка». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Смогут ли дальневосточники доставить проблемы «Локомотиву»?
  • «Локомотив» — «Адмирал». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Подопечные Разина уничтожат «Витязь»?!
  • «Металлург» Мг — «Витязь». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.23
  • Экспресс дня 17 марта
  • Сегодня в 20:01
    •  2.07
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Локомотив — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сибирь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Тигре — Сентраль Кордоба
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Милуоки — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Миннесота — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры