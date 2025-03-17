«Аталанта» — «Интер»: счет матча 0:2, обзор голов

в гостях одолел(2:0) в матче 29-го тура итальянской Серии А.

Гости открыли счет на 54-й минуте встречи благодаря точному удару Карлоса Аугусто. На 87-й минуте «Интер» сумел удвоить свое преимущество, отличился Лаутаро Мартинес.

Футбол. Италия. Серия А Аталанта — Интер 0:2 Голы: 0:1 Карлос Аугусто (54'), 0:2 Лаутаро Мартинес (87') Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон, Берат Джимсити (Лазар Самарджич, 75'), Исак Хин, Зеад Колашинац, Рауль Белланова (Маттео Руджери, 59'), Давиде Дзаппакоста, Мартен де Рон, Марио Пашалич (Шарль Де Кетеларе, 59'), Адемола Лукман (Марко Брешианини, 84'), Матео Ретеги (Дэниел Мальдини, 75') Интер: Ян Зоммер, Карлос Аугусто, Дензел Дюмфрис (Янн Биссекк, 66'), Алессандро Бастони, Франческо Ачерби, Бенжамен Павар, Генрих Мхитарян (Давиде Фраттези, 75'), Хакан Чалханоглу (Кристьян Аслани, 90'), Николо Барелла, Лаутаро Мартинес (Хоакин Корреа, 90'), Марку Тюрам (Мехди Тареми, 90') Предупреждения: Рауль Белланова (39'), Алессандро Бастони (79'), Эдерсон (81'), Эдерсон (81'), Бенжамен Павар (86'), Алессандро Бастони (90 + 5') Удаление: Gian Piero Gasperini (88')

«Интер» располагается на 1-й строчке в таблице Серии А с 64 баллами, а «Аталанта» — на 3-й строчке (58 очков).