Николич: Мы контролировали ход встречи до счета 2:0

Главный тренерпрокомментировал победу в матче с(2:1).

«Важно побеждать, мы уже выдали удачную мини‑серию. Это смотрится неплохо. Забиваем, мало пропускаем. Парни молодцы. Мы довольны. Очень рады за Глебова и Гуарирапу. Оба показали, что на них можно рассчитывать.

Игра была очень динамичная, боевая. Но, по‑моему, мы контролировали ход встречи до счета 2:0. А потом началась игра туда‑сюда. Могли забить пять и сами пропустить три. Нужно было более спокойно закончить игру.

Каким местом будем довольны? Время покажет. У нас стоит цель побеждать в каждом матче. Сейчас меня всё устраивает в команде. Скромно двигаемся дальше», — цитирует Николича «Матч ТВ».

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