Нападающий «Локомотива» Воробьев: Мы больше заслужили победу

Нападающийподелился мнением о победе своей команды в матче 21-го тура РПЛ против(2:1).

«Каково слышать подсказ от Батракова? Если это правильный подсказ, то мы должны прислушиваться. Где‑то мы, где‑то он подсказывает. Не важно, сколько тебе лет. Если это полезно, почему нет.

"Локомотиву" повезло, что не пропустили первыми? Не без этого, доля везения в этом есть. Как говорится, не забиваешь ты — забивают тебе. Думаю, что мы больше заслужили победу», — передает слова Воробьева «Матч ТВ».

После этого матча «Локомотив» располагается на 4-й позиции с 40 очками в активе. В следующем поединке команда встретится с «Крыльями Советов» 28-го марта.