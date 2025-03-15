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    Нападающий «Локомотива» Воробьев: Мы больше заслужили победу

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    Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев поделился мнением о победе своей команды в матче 21-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1).

    Дмитрий Воробьев — нападающий «Локомотива»
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    Дмитрий Воробьев — нападающий «Локомотива»

    «Каково слышать подсказ от Батракова? Если это правильный подсказ, то мы должны прислушиваться. Где‑то мы, где‑то он подсказывает. Не важно, сколько тебе лет. Если это полезно, почему нет.

    "Локомотиву" повезло, что не пропустили первыми? Не без этого, доля везения в этом есть. Как говорится, не забиваешь ты — забивают тебе. Думаю, что мы больше заслужили победу», — передает слова Воробьева «Матч ТВ».

  • «Локомотив» — «Динамо» 2:1. Онлайн
  • «Локомотив» одержал победу над «Динамо»
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    • После этого матча «Локомотив» располагается на 4-й позиции с 40 очками в активе. В следующем поединке команда встретится с «Крыльями Советов» 28-го марта.

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