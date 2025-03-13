Гордеев: Думаю, в финале Кубка России будет пара «Зенит» — «Спартак» или «Зенит» — ЦСКА

Футбольный экспертпредположил, кто может выйти в финал Кубка России в нынешнем сезоне.

«Нужно ли "Спартаку" делать ставку и на Кубок, или этот турнир должен отойти на второй план в свете борьбы за золотые медали? Мне кажется, Кубок России очень важен для команды. За что еще бороться, если не за кубки и медали? Тем более "Спартаку". Это престижно. Если ты являешься топ-клубом, то не должно быть никаких снисхождений. Нужно не просто участвовать в соревнованиях. Тем более что этому клубу все по силам. Для него нет никаких проблем играть два раза в неделю

"Зенит" выиграл первую встречу у "Ростова" с минимальным счетом. Во второй игре проблем у питерцев не будет? Не будет. Не знаю, будет ли питерцами выставлен резервный состав на игру, но я считаю, что состав у них один. Это одна из самых сбалансированных команд в плане глубины состава. Поэтому "Зенит" добьется своего в этом противостоянии.

Кого вижу в финале турнира? Думаю, в финале будет пара "Зенит" — "Спартак" или "Зенит" — ЦСКА. Это наиболее вероятное сочетание», — цитирует Гордеева издание ЕвроФутбол.Ру.

Напомним, что в первом матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0, а ЦСКА одолел московское «Динамо» (2:1)