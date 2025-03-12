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    Орлов: Вендел подвел «Зенит»

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    Комментатор Геннадий Орлов высказался о расистском скандале вокруг хавбека «Зенита» Вендела.

    Вендел
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    Вендел

    «Во-первых, не должно быть никакой паники у тех, кто болеет за "Зенит". У "Зенита" достаточно ресурсов и без Вендела сыграть. Вендел подвёл команду. Он ведь знает это правило. Мы видели Винисиуса. Он сказал судье: "Я не буду больше играть". Так что Вендел, если бы он немножко соображал лучше, он бы мог судье сказать: "Знаете, при таком отношении трибун я ухожу с поля". Это создало бы прецедент. Но он тихо отомстил, а это телевидение тихо увидело. И по регламенту он должен быть наказан.

    Лично я, конечно, его понимаю. Это особое оскорбление людей, которые становятся отторгнутыми из-за цвета. Это же самое страшное. Конечно, это расизм. Помните лозунг ФИФА и УЕФА? Расизм вне футбола», — приводит слова Орлова «Радио Зенит» в своём телеграм-канале.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка в 20 играх.

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