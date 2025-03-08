«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 28-го тура чемпионата Англиипереигралсо счетом 3:1.

На гол Дарвина Нуньеса и дубль Мохамеда Салаха с пенальти гости ответили лишь точным ударом Вильяма Смолбона.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Саутгемптон 2:1 Голы: 0:1 Уилл Смоллбон (45 + 1'), 1:1 Дарвин Нуньес (51'), 2:1 Мохамед Салах (пенальти) (54') Ливерпуль: Алисон, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Константинос Цимикас (Эндрю Робертсон, 46'), Трент Александер-Арнольд, Райан Гравенберх (Ватару Эндо, 81'), Кёртис Джонс (Алексис Мак Аллистер, 46'), Мохамед Салах, Доминик Собослаи (Харви Эллиотт, 46'), Луис Диас, Дарвин Нуньес (Диогу Жота, 68') Саутгемптон: Арон Ремсдейл, Тейлор Харвуд-Беллис, Ян Беднарек (Армель Белла-Котчап, 19'), Кайл Уолкер-Питерс, Альберт Грёнбек (Кэмерон Арчер, 64'), Камал Дин Сулемана, Матеуш Фернандеш, Тайлер Диблинг (Юкинари Сугавара, 64'), Уилл Смоллбон (Адам Лаллана, 72'), Лесли Угочукву (Пол Онуачу, 83'), Райан Мэннинг (Джо Арибо, 83') Предупреждения: Константинос Цимикас (31'), Дарвин Нуньес (45 + 3')

Календарь и таблица АПЛ

В активе «Ливерпуля» теперь 70 очков и уверенное первое место в турнирной таблице. «Саутгемптон» (9 очков) — последний.