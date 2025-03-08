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    «Сельта» в волевом стиле обыграла «Леганес»

    «Сельта» — «Леганес»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 27-го тура чемпионата Испании «Сельта» в родных стенах победила «Леганес» со счетом 2:1.

    «Сельта»
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    «Сельта»

    На гол Валентина Розье хозяева смогли ответить точными ударами Оскара Мингесы и Альфонсо Гонсалеса.

    Футбол. Испания. Примера
    Сельта — Леганес 2:1
    Голы: 0:1 Валентен Розье (19'), 1:1 Оскар Мингуэза (26'), 2:1 Альфон Гонсалес (45 + 1') Сельта: Висенте Гуайта, Жаилсон (Илаш Мориба, 75'), Карл Старфельт, Маркос Алонсо, Серхио Каррейра, Дамиан Родригес (Франсиско Пейнадо, 59'), Оскар Мингуэза, Уго Сотело (Хави Родригес, 76'), Яго Аспас (Икер Лосада, 59'), Альфон Гонсалес, Борха Иглесиас (Пабло Дуран, 83') Леганес: Марко Дмитрович, Хуан Крус, Хавьер Эрнандес, Серхио Гонсалес (Дук, 83'), Матия Настасич (Хорхе Саэнс, 46'), Валентен Розье, Оскар Родригес, Сейдуба Сиссе (Даниэль Раба, 68'), Иван Неу, Ренато Тапиа (Хулио Чикко, 90'), Диего Гарсия (Мигель Де ла Фуэнте, 67') Предупреждения: Матия Настасич (9'), Дамиан Родригес (56'), Жаилсон (70'), Хорхе Саэнс (76'), Оскар Мингуэза (90 + 3')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Таким образом, «Сельта» набрала 36 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице. У «Леганеса» осталось 27 баллов и 16-я строчка.

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