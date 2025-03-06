6 марта в 1/8 финала Лиги Европыпримет римский. Старт встречи в 23:00 мск.

Хозяевам не повезло со жребием. После того, как «Лацио» выиграл этап лиги, он стал одним из главных фаворитов розыгрыша. В своем последнем матче «римляне» обыграли «Милан» 1:0, чем подтвердили свою хорошую форму.

«Виктория» вышла в этот раунд из 1/16 финала, где команда встречалась с «Ференцварошем». Она проиграла 1:0 на выезде, но дома смогла победить 3:0. В любом случае «Лацио» нужно настраиваться на борьбу, так как хозяева проиграли дома в Лиге Европы только в одном матче.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок на матч:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, в котором предложили две ставки с коэффициентами 1.87 и 1.90.

подготовили прогноз, в котором предложили две ставки с коэффициентами 1.87 и 1.90. Букмекеры дают 4.80 на победу «Виктории» и 1.79 на победу «Лацио». Они почти не верят в шансы хозяев пройти в четвертьфинал.

Искусственный интеллект ставит на победу «Лацио» с результатом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Виктория» — «Лацио» смотрите на LiveCup.Run.

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