Хозяевам не повезло со жребием. После того, как «Лацио» выиграл этап лиги, он стал одним из главных фаворитов розыгрыша. В своем последнем матче «римляне» обыграли «Милан» 1:0, чем подтвердили свою хорошую форму.
«Виктория» вышла в этот раунд из 1/16 финала, где команда встречалась с «Ференцварошем». Она проиграла 1:0 на выезде, но дома смогла победить 3:0. В любом случае «Лацио» нужно настраиваться на борьбу, так как хозяева проиграли дома в Лиге Европы только в одном матче.
Календарь и таблица Лиги Европы
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на матч:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, в котором предложили две ставки с коэффициентами 1.87 и 1.90.
- Букмекеры дают 4.80 на победу «Виктории» и 1.79 на победу «Лацио». Они почти не верят в шансы хозяев пройти в четвертьфинал.
- Искусственный интеллект ставит на победу «Лацио» с результатом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Виктория» — «Лацио» смотрите на LiveCup.Run.
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