Виктория П
Лацио
«Виктория» Пльзень
Турнирное положение: «Виктория» Пльзень по итогам основного раунда Лиги Европы занял 16-ю позицию с 12 баллами, что и обеспечило ей выступление в плей-офф.
Команда после этого прошла в стыковых поединках венгерский «Ференцварош», когда после поражения 0:1 на выезде разгромила соперника дома со счетом 3:0.
Виктория П — Лацио: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 24-го тура чешского первенства «Виктория» Пльзень на чужом поле обыграла «Теплице» (2:0).
В своем национальном чемпионате коллектив находится на второй позиции в таблице и отстает от лидера в лице пражской «Славии» аж на 13 очков.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированы — Маркович, Суарес и Кабонго, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Виктория» Пльзень четыре раза проиграл при двух победах.
Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть превосходство соперника в классе.
Принс Аду, Матей Выдра и Павел Шульц — лучшие бомбардиры команды в текущем розыгрыше Лиги Европы с тремя голами.
«Лацио»
Турнирное положение: «Лацио» по итогам основного раунда Лиги Европы занял первую позицию с 19 баллами, что и обеспечило ему выступление в 1/8 финала.
Команда в основном раунде турнира обыграла «Динамо» Киев, «Ниццу», «Твенте», «Порту», «Аякс», «Реал Сосьедад», сыграла вничью с «Лудогорцем», а также проиграла «Браге».
Последние матчи: в своей прошлой игре, который пришелся на 27-й тур итальянской Серии А, «Лацио» на чужом поле обыграл «Милан» (2:1).
В своем национальном первенстве коллектив по итогам 27-ми поединков находится на пятой позиции в зоне еврокубков в отставанием в два балла от зоны Лиги чемпионов.
Не сыграют: травмированны — Марушич, Хюсай, Деле-Баширу и Кастельянос, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех предыдущих матчах в разных турнирах «Лацио» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.
Такие результаты вроде бы сулят гостям не лучшие шансы на выигрыш, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть их высокий класс.
Педро — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в шести из девяти последних матчей «Виктория» проиграла
- в шести из девяти последних матчей «Виктории» забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Лацио» не выиграл.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.92. Ничья — в 3.65, победа «Виктории» — в 3.90.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.87 и 1.93.
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Прогноз: в шести из девяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних домашних поединках.
Между тем, в четырех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.87.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в шести из девяти последних матчей «Виктория» проиграла.
Ставка: «Лацио» победит за 1.90