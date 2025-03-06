ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Георгий Мамардашвили«Он будет одним из лучших вратарей мира». Мамардашвили может стать новой стеной «Ливерпуля» Алекс ПерейраДолгожданный бой Анкалаева и Перейры, реванш Гейджи с Физиевым. Анонс карда UFC 313 «Боруссия» Д — «Лилль»«Боруссия» потеряла контроль: «Лилль» увёз ничью и оставил вопросы перед ответным матчем
    Все новости спорта

    Удивит ли «Виктория» «Лацио»?

    Прогноз на матч Виктория Пльзень — Лацио. Удивит ли «Виктория» «Лацио»?

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Виктория Пльзень Прогнозы на Лацио Прогнозы на футбол Италии Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Виктория» Пльзень — «Лацио»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Педро
    6 марта в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы «Виктория» Пльзень на своем поле сыграет против «Лацио». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Виктория» Пльзень — «Лацио», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 06 Марта 2025 года

    Виктория П

  • Пльзень
    •  Виктория П 23:00 Лацио

    Лацио

  • Рим
    •

    «Виктория» Пльзень

    Турнирное положение: «Виктория» Пльзень по итогам основного раунда Лиги Европы занял 16-ю позицию с 12 баллами, что и обеспечило ей выступление в плей-офф.

    Команда после этого прошла в стыковых поединках венгерский «Ференцварош», когда после поражения 0:1 на выезде разгромила соперника дома со счетом 3:0.

    Виктория П — Лацио: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 3.703.551.93Бонус$1500
    •

    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 24-го тура чешского первенства «Виктория» Пльзень на чужом поле обыграла «Теплице» (2:0).

    В своем национальном чемпионате коллектив находится на второй позиции в таблице и отстает от лидера в лице пражской «Славии» аж на 13 очков.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированы — Маркович, Суарес и Кабонго, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Виктория» Пльзень четыре раза проиграл при двух победах.

    Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть превосходство соперника в классе.

    Принс Аду, Матей Выдра и Павел Шульц — лучшие бомбардиры команды в текущем розыгрыше Лиги Европы с тремя голами.

    «Лацио»

    Турнирное положение: «Лацио» по итогам основного раунда Лиги Европы занял первую позицию с 19 баллами, что и обеспечило ему выступление в 1/8 финала.

    Команда в основном раунде турнира обыграла «Динамо» Киев, «Ниццу», «Твенте», «Порту», «Аякс», «Реал Сосьедад», сыграла вничью с «Лудогорцем», а также проиграла «Браге».

  • В шаге от катастрофы. У «Манчестер Юнайтед» остался лишь один «спасательный круг»
  • Рубен Аморим, возможно, уже жалеет, что бросил «Спортинг» ради работы на «Олд Траффорд»
  • Вчера

    • Последние матчи: в своей прошлой игре, который пришелся на 27-й тур итальянской Серии А, «Лацио» на чужом поле обыграл «Милан» (2:1).

    В своем национальном первенстве коллектив по итогам 27-ми поединков находится на пятой позиции в зоне еврокубков в отставанием в два балла от зоны Лиги чемпионов.

    Не сыграют: травмированны — Марушич, Хюсай, Деле-Баширу и Кастельянос, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех предыдущих матчах в разных турнирах «Лацио» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    Такие результаты вроде бы сулят гостям не лучшие шансы на выигрыш, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть их высокий класс.

    Педро — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из девяти последних матчей «Виктория» проиграла

    • в шести из девяти последних матчей «Виктории» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Лацио» не выиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.92. Ничья — в 3.65, победа «Виктории» — в 3.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: в шести из девяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

    Между тем, в четырех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в шести из девяти последних матчей «Виктория» проиграла.

    Ставка: «Лацио» победит за 1.90

    Читайте также

    «Виктория» Пльзень — «Лацио»: прогноз и ставка за 1.87, статистика, коэффициенты матча 06.03.202523:00. Удивит ли «Виктория» «Лацио»?
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры