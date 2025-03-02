«Рома» спаслась в матче с «Комо»: дубль суперзапасных и очередная победа

«Рома» продолжает свою впечатляющую серию, оформив четвертую подряд победу в Серии А. Команда Клаудио Раньери уступала «Комо» после первого тайма, но мощный второй отрезок и выход на замену Алексиса Салемакерса и Артема Довбика перевернули игру. «Комо» до последнего цеплялся за очки, даже в меньшинстве, но не сумел сломить хозяев на «Стадио Олимпико».

Футбол. Италия. Серия А Рома — Комо 2:1 Голы: 0:1 Лукаш Да Кунья (44'), 1:1 Алексис Салемакерс (61'), 2:1 Артем Довбик (76') Рома: Миле Свилар, Зеки Челик (Девин Ренс, 74'), Джанлука Манчини, Эван Н'Дика, Анхелиньо, Матиас Соуле (Алексис Салемакерс, 59'), Ману Коне (Бриан Кристанте, 59'), Леандро Паредес, Лоренцо Пеллегрини (Стефан Эль-Шаарави, 46'), Пауло Дибала, Эльдор Шомуродов (Артем Довбик, 46') Комо: Жан Бутез, Алекс Валле (Альберто Морено, 74'), Марк Кемпф, Эдоардо Гольданига, Габриэл Стрефезза, Максимо Перроне, Максанс Какере (Патрик Кутроне, 56'), Ассане Диао (Алиу Фадера, 74'), Лукаш Да Кунья, Nico Paz (Жонатан Иконе, 83'), Ivan Smolcic (Мергим Войвода, 56') Предупреждения: Ivan Smolcic (12'), Марк Кемпф (27'), Максанс Какере (51'), Джанлука Манчини (54'), Марк Кемпф (63'), Бриан Кристанте (69'), Алиу Фадера (80'), Лукаш Да Кунья (86'), Мергим Войвода (88')

«Рома» проваливается на старте, «Комо» шокирует «Олимпико»

Перед матчем «Рома» была явным фаворитом — команда не проигрывала в Серии А с декабря и уверенно шла к зоне еврокубков.

Однако «Комо» приехал в столицу не в качестве статистов: подопечные Сеска Фабрегаса обыграли «Фиорентину» и «Наполи» в последних турах и явно были готовы удивить еще раз.

Первая половина матча прошла под диктовку гостей. Они грамотно перекрывали ключевые зоны «Ромы», вынуждая хозяев атаковать через центр, где защитники «Комо» чувствовали себя комфортно.

Самый опасный момент «джаллоросси» был у Дибалы: аргентинец пробил в упор после передачи Матиаса Суле, но вратарь «Комо» Жан Бютез выручил свою команду.

А затем последовал холодный душ для хозяев. За минуту до перерыва «Комо» провел молниеносную атаку: Макси Перроне отдал филигранный пас за спину защитникам, Лукас Да Кунья выскочил один на один с Миле Свиларом и хладнокровно уложил мяч в сетку — 0:1!

Раньери выпускает «джокеров» — «Рома» переворачивает матч

На второй тайм Клаудио Раньери сделал две важные замены: вместо незаметного Андреа Белотти вышел Артем Довбик, а Стефан Эль-Шаарави добавил скорости на левом фланге. И «Рома» резко прибавила в темпе.

Уже через несколько минут хозяева могли остаться в большинстве — Иван Смольчич жестко влетел в Эль-Шаарави, но арбитр пожалел защитника «Комо» и не показал вторую желтую.

Однако давление «Ромы» все же принесло плоды. На 65-й минуте суперсаб Алексис Салемакерс сравнял счет: бельгиец вошел в штрафную, сыграл в стенку с Зеки Челиком и с острого угла пробил по воротам. Мяч задел защитника «Комо» и парашютом залетел за спину Бюте — 1:1!

«Комо» тут же получил новый удар: спустя две минуты Марк Кемпф грубо сфолил на Дибале и получил вторую желтую карточку. Гости остались вдесятером, но даже в таком состоянии сумели забить… правда, из офсайда. Диао пробил точно, но Кутроне успел залезть в положение «вне игры» перед ассистом.

Довбик приносит победу, а «Комо» бьется до конца

Решающий момент случился на 78-й минуте, когда три замененных игрока «Ромы» создали победный гол. Брайан Кристанте запустил длинный пас на правый фланг, Девейн Ренш откликнулся и с ходу прострелил в штрафную, а Довбик опередил двоих защитников и замкнул с шести метров! 2:1, и «Стадио Олимпико» взорвался.

Но «Комо» не сдался. На 88-й минуте Мергим Войвода неожиданно пробил из-за пределов штрафной, и мяч угодил в штангу! Кутроне добивал, но Свилар спас «Рому» в последний момент. В самой концовке Эль-Шаарави мог поставить точку, но потерял равновесие в решающий момент и пробил прямо в руки вратарю.

«Рома» продолжает погоню за еврокубками, «Комо» теряет шанс на рекорд

Победа позволила «Роме» подняться на восьмое место, всего в четырех очках от зоны Лиги конференций. Команда Раньери продлила свою беспроигрышную серию до 11 матчей и в очередной раз показала характер.

А вот «Комо» упустил исторический шанс — если бы команда Фабрегаса выиграла, это была бы их первая серия из трех побед подряд в Серии А с 1952 года.

Календарь и таблица Серии А

Тем не менее, «Лариани» сохраняют комфортное преимущество в шесть очков над зоной вылета и продолжают доказывать, что они не просто гости в элите итальянского футбола.