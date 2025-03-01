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    Гол и ассист Иско помог «Бетису» обыграл «Реал»

    «Бетис» — «Реал»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Бетис» неожиданно одолел «Реал» (2:1) в матче 26-го тура испанской Примеры.

    Иско передает привет мадридскому «Реалу»
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    Иско передает привет мадридскому «Реалу»

    Мадридской команде удалось открыть счет на 10-й минуте благодаря точному удару Браима Диаса.

    «Бетис» отыгрался на 34-й минуте, отличился Джонни Кардозо с передачи Иско.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На 54-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Реала». Полузащитник «Бетиса» Иско уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

    Футбол. Испания. Примера
    Бетис — Реал Мадрид 2:1
    Голы: 0:1 Браим Диас (10'), 1:1 Джонни Кардозо (34'), 2:1 Иско (пенальти) (54') Бетис: Адриан, Юссуф Сабали (Айтор Руйбаль, 80'), Марк Бартра, Диего Льоренте, Рикардо Родригес, Джонни Кардозо, Серхи Альтмира (Натан, 90'), Иско, Антони, Jesus Rodriguez Caraballo (Эсекьель Авила, 71'), Cucho Hernandez (Седрик Бакамбу, 80') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Ферлан Менди (Фран Гарсия, 85'), Давид Алаба (Эдуардо Камавинжа, 59'), Антонио Рюдигер, Браим Диас (Арда Гюлер, 59'), Лука Модрич, Орельен Чуаэми, Килиан Мбаппе (Эндрик, 75'), Винисиус Жуниор, Родриго, Лукас Васкес Предупреждения: Браим Диас (32'), Антонио Рюдигер (53'), Давид Алаба (57'), Иско (81'), Эсекьель Авила (82'), Винисиус Жуниор (86'), Серхи Альтмира (90')

    После этого матча «зелено-белые» занимают 7-е место в таблице Примеры с 35-ю очками в активе. Мадридский «Реал» располагается на 2-й строчке (54 балла).

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