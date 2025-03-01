Аморим: Антони намного лучше проявляет себя в Испании

Наставник «Манчестер Юнайтед»высказался об игрев «Бетисе».

«Есть такие футболисты, как Антони, которые намного лучше проявляют себя в Испании. На то есть много факторов. Но я уверяю вас, что все это связано с физикой», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо.

Манкунианцы зимой отправили 25-летнего футболиста в аренду в испанский клуб, где бразилец уже отметился 2 голами и 2 ассистами в 4 матчах Примеры, а также одним забитым мячом в 2 играх Лиги конференций.

За 14 матчей в составе «МЮ» в нынешнем сезоне Антони сумел лишь раз поразить ворота «Барнсли» в матче Кубка лиги (7:0).