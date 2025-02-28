Юран: При мне в «Химках» тоже постоянно задерживали зарплату

Экс-главный тренер «Химок» и других российских клубоввысказал свое мнение по поводу финансовых проблем в подмосковной команде.

«Пишут, что у "Химок" есть финансовые трудности. Футболистам в данной ситуации нужно думать о своём будущем, но команду надо сохранить. Хочется пожелать этого клубу, в который я приходил три раза.

Не думаю, что футболисты бросят играть. Но многое зависит и от тренера, который должен уводить не футбольные моменты в сторону. Нужно решить задачу, тогда и футболистам будет проще остаться в РПЛ. Когда я работал в "Химках", были задержки зарплаты. Но я старался отводить внимание игроков от этого и концентрировать на игре. И получалось», — рассказал Юран «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

Юран три раза работал в «Химках» (2008, 2020, 2022), сейчас команда идет на 13-м месте в таблице РПЛ в зоне стыковых матчей с 16 очками.