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    Юран: При мне в «Химках» тоже постоянно задерживали зарплату

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    Экс-главный тренер «Химок» и других российских клубов Сергей Юран высказал свое мнение по поводу финансовых проблем в подмосковной команде.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Пишут, что у "Химок" есть финансовые трудности. Футболистам в данной ситуации нужно думать о своём будущем, но команду надо сохранить. Хочется пожелать этого клубу, в который я приходил три раза.

    Не думаю, что футболисты бросят играть. Но многое зависит и от тренера, который должен уводить не футбольные моменты в сторону. Нужно решить задачу, тогда и футболистам будет проще остаться в РПЛ. Когда я работал в "Химках", были задержки зарплаты. Но я старался отводить внимание игроков от этого и концентрировать на игре. И получалось», — рассказал Юран «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    Юран три раза работал в «Химках» (2008, 2020, 2022), сейчас команда идет на 13-м месте в таблице РПЛ в зоне стыковых матчей с 16 очками.

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