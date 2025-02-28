ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Динамо» Мх — «Локомотив». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 19-го тура РПЛ «Динамо» Мх — «Локомотив»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо-Махачкала Локомотив
    Вся лентаСамое главное
    «Болонья» — «Милан»«Милан» на грани провала: проиграли «Болонье» впервые за 23 года «Краснодар» — «Спартак» Золотой бум, дорогостоящие новички и затягивающее болото. Семь ожиданий от весенней части РПЛ Алексей Батраков«Динамо» Мх — «Локомотив». Онлайн
    Все новости спорта
    Алексей Батраков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Батраков
    Весенняя часть сезона РПЛ 2024/2025 открывается матчем между махачкалинским «Динамо» и «Локомотивом». Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Динамо» Мх

    Махачкалинское «Динамо» завершило осеннюю часть чемпионата на 11-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 17 очков в 18 матчах. Команда одержала 3 победы, 8 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений, при этом разница забитых и пропущенных мячей составила 11:17.

    В межсезонье «Динамо» активно готовилось к весенней части первенства, проведя серию товарищеских матчей на сборах в Турции. Команда одержала победы над болгарскими клубами «Славия» (3:2) и «Арда» (3:2), а также казахстанским «Кайратом» (1:0). Однако были и неудачи: поражения от «КАМАЗа» (1:2), «Химок» (0:1) и грозненского «Ахмата» (0:1). Завершили подготовительный период махачкалинцы уверенной победой над волгоградским «Ротором» со счётом 3:1.

    «Локомотив»

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    «Локомотив» завершил осеннюю часть чемпионата на 6-м месте, набрав 35 очков в 18 матчах. «Железнодорожники» одержали 11 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений при разнице мячей 33:26.

    В межсезонье «Локомотив» провел насыщенную программу подготовки. Москвичи сыграли семь контрольных матчей, одержав три победы — над армянским «Урарту» (2:1), «Динамо» из Самарканда (6:1) и «Уралом» (5:0). Вторая встреча с командой из Екатеринбургом завершилась вничью (2:2), а китайскому «Шанхай» Порт (1:2), корейскому «Ульсану» (0:1) и московскому «Динамо» (0:2) «железнодорожники» проиграли.

    Личные встречи

    В матче первого круга «Локомотив» на своем поле обыграл соперника о счетом 2:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» Мх — «Локомотив» с коэффициентом 1.75.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 28 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Кардифф Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Штутгарт — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Монако — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бетис — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Краснодар — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры