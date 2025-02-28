Весенняя часть сезона РПЛ 2024/2025 открывается матчем между махачкалинским «Динамо» и «Локомотивом». Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Динамо» Мх

Махачкалинское «Динамо» завершило осеннюю часть чемпионата на 11-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 17 очков в 18 матчах. Команда одержала 3 победы, 8 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений, при этом разница забитых и пропущенных мячей составила 11:17.

В межсезонье «Динамо» активно готовилось к весенней части первенства, проведя серию товарищеских матчей на сборах в Турции. Команда одержала победы над болгарскими клубами «Славия» (3:2) и «Арда» (3:2), а также казахстанским «Кайратом» (1:0). Однако были и неудачи: поражения от «КАМАЗа» (1:2), «Химок» (0:1) и грозненского «Ахмата» (0:1). Завершили подготовительный период махачкалинцы уверенной победой над волгоградским «Ротором» со счётом 3:1.

«Локомотив»

«Локомотив» завершил осеннюю часть чемпионата на 6-м месте, набрав 35 очков в 18 матчах. «Железнодорожники» одержали 11 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений при разнице мячей 33:26.

В межсезонье «Локомотив» провел насыщенную программу подготовки. Москвичи сыграли семь контрольных матчей, одержав три победы — над армянским «Урарту» (2:1), «Динамо» из Самарканда (6:1) и «Уралом» (5:0). Вторая встреча с командой из Екатеринбургом завершилась вничью (2:2), а китайскому «Шанхай» Порт (1:2), корейскому «Ульсану» (0:1) и московскому «Динамо» (0:2) «железнодорожники» проиграли.

Личные встречи

В матче первого круга «Локомотив» на своем поле обыграл соперника о счетом 2:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» Мх — «Локомотив» с коэффициентом 1.75.