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    Играть в Махачкале всегда непросто

    «Динамо» Мх — «Локомотив»: Ставка (к. 1.75) и прогноз на РПЛ 28 февраля 2025 года

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    Давид Волк — вратарь «Динамо» Мх
    28 февраля в 19-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» Махачкала — «Локомотив» Москва. Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Мх — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 28 Февраля 2025 года

    Динамо Мх

  • Махачкала
    •  Динамо Мх 19:00 Локомотив

    Локомотив

  • Москва
    •

    «Динамо» Мх

    Турнирное положение: сейчас «Динамо» Мх занимает 11-е место в таблице РПЛ с 17 очками, что для дебютанта турнира является отличным показателем.

    Последние матчи: в заключительном товарищеском матче перед возобновлением чемпионата команда Хасанби Биджиева победила «Ротор» со счетом 3:1. Голы в составе «Динамо» Мх забивали Дапо, Кирш и Акаев.

    Динамо Мх — Локомотив: коэффициенты букмекеров

    Ранее было поражение от «Ахмата» (0:1) и победа над «Кайратом» (1:0).

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    • Не сыграют: травмирован — Сандрачук (з).

    Состояние команды: зимой состав «Динамо» Махачкала почти не обновился. Ушла группа футболистов, которая не проходил в состав (Котин, Ковачевич, Крачковский, Юсупов). Из них потерей можно назвать только последнего, который был игроком ротации.

    Пришли в команду два футболиста: крайний защитник алжирец Мохамед Аззи и 20-летний полузащитник Кирилл Помешкин, но он скорее на перспективу.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: после первой части сезона «Локомотив» идет пятым в таблице РПЛ с 35 очками.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последние матчи: в товарищеском матче против «Урала» была результативная ничья со счетом 2:2. Дважды по ходу матча железнодорожники вели, но не смогли удержать победу. В составе «Локомотива» отличились Сергей Пиняев и Вадим Раков.

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    До этого была разгромная победа того же «Урала» со счетом 5:0 и «Динамо» Самарканд (6:1).

    Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: в зимнее трансферное окно никто не пришел и никто не покинул «Локомотив». Были разговоры о переходе нескольких иностранцев, но все они не были претворены в жизнь.

    Тренерский штаб во главе с Михаилом Галактионовым посвятил межсезонью отлаживанием игровых связей, физической подготовке и подтягиванием некоторых молодых футболистов к основному составу из второй команды.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Локомотив» обыграл «Динамо» Мх со счетом 2:0, больше команды между собой не играли

    • После 18 туров «Локомотив» набрал 35 очков и имеет разницу 33-26

    • У «Динамо» Мх 17 очков и разница 11-17

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» Махачкала дают 3,90, а на «Локомотив» Москва — 2,10, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,75, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,25.

    Прогноз: первые туры после длительной паузы всегда трудно прогнозируются, но по первой части сезона махачкалинское «Динамо» показало себя очень организованной, жесткой и неуступчивой командой, с которой играть любому сопернику очень тяжело.

    У бело-голубых крепкая оборона, отличный вратарь Волк. На своем поле «Динамо» Мх играет гораздо сильнее, «Локомотиву» придется очень тяжело и вряд ли стоит ждать тут результативной игры.

    Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,75.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть ничейный исход. Из Махачкалы мало кто из команд уезжает с тремя очками.

    Дополнительная ставка: ничья за 3,40.

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