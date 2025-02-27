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    Тренер «Ювентуса» Мотта: Мне стыдно за увиденное

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Ювентус Эмполи
    Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта высказался о вылете команды из Кубка Италии.

    Тьяго Мотта
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    Тьяго Мотта

    В матче 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» по пенальти проиграл «Эмполи» — 1:1, 2:4.

    «Этому нет объяснения. Безусловно, это моя вина. Мне стыдно наблюдать за такой игрой своей команды. Не хватило такой элементарной вещи, как отношение. Мне стыдно, такому невозможно найти оправдания. В первом тайме мы 20 раз отдавали передачи на вратаря и останавливались, когда теряли мяч. Я приношу свои извинения, люди на стадионе были добры к нам. Надеюсь, мои игроки чувствуют то же самое.

    Этот матч был очень важен для нас. Я никогда не критиковал команду, даже работая в других клубах, потому что отношение к игре всегда было соответствующим. Теперь его не хватило, а это для меня самое главное. Мне стыдно за то, что я увидел от своей команды. Это моя ответственность, потому что я не смог донести важность этого матча.

    Наша команда не может позволить себе создавать так мало моментов. Без настроя нельзя двигаться вперед ни в футболе, ни по жизни. Никогда не видел, чтобы кто-то играл так, как мы в первом тайме. Прежде всего я критикую не игроков, а самого себя.

    Я уважаю публику освиставшую нас, они еще были добры ко всем нам. С таким отношением "Ювентус" заслуживал гораздо худшего, чем то, что мы испытали сегодня. Для такой команды, как наша, главное — побеждать, но сегодня этого не было. Мы полностью провалили матч», — цитирует Мотту Il Bianconero.

    «Эмполи» присоединился к «Болонье», «Милану» и «Интеру», став полуфиналистов Кубка Италии.

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