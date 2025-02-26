Слишкович: Для нас любая игра важна — все они дают по три очка

Главный тренердал комментарий по поводу предстоящего матча против

«Никаких эмоций быть не может. Ты приезжаешь играть в футбол и попробовать взять три очка. Для нас любая игра важна — "Спартак", "Ростов", "Факел". Любая игра дает три очка, а очки нам нужны.

Поняли тактически, как я хочу играть. Я хочу держать мяч, доминировать столько, сколько возможно, хочу прессинг, команду, которая бегает 90 минут. Чтобы это сделать, надо хорошо подготовить команду и научить ее, как прессинговать. В этом вопросе я очень доволен.

Я доволен каждым игроком, не хотел бы никого выделять. Были и негативные моменты, где я ждал что‑то большего. Но ребятами я в общем очень доволен, знаю, что было тяжело», — приводит слова Слишковича «Матч ТВ».

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Поединок «Спартак» — «Оренбург» состоится в воскресенье, 2 марта.