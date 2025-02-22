«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Эвертоном» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Эвертон»

«Эвертон» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков в 25-ти матчах. На счету команды из Ливерпуля 7 побед, 9 ничьих и 9 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 27:31.

После возвращения Дэвида Мойеса на пост главного тренера «Эвертона» дела у команды пошли в гору. В 7-ми матчах АПЛ «ириски» проиграли всего раз, одержав при этом 4 победы и однажды сыграв вничью.

На прошлой неделе «Эвертон» сыграл в два матча в рамках чемпионата. Сначала подопечные Мойеса в перенесенной встрече 15-го тура вырвали ничью в дерби у «Ливерпуля» (2:2), а затем одержали гостевую победу над «Кристал Пэлас» — 2:1.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» с 29 очками занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. На счету манкунианцев 8 побед, 5 ничьих и 12 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 28:35.

У команды Рубена Аморима 3 поражения в 4-х последних матчах АПЛ. Удалось победить только «Фулхэм» в конце января — 1:0 в гостях. После этого «Манчестер Юнайтед» сыграл два матча и в обоих уступил — 0:2 «Кристал Пэлас» и 0:1 «Тоттенхэму».

В феврале «красные дьяволы» также сыграли в 1/16 финала Кубка Англии против «Лестера». «Манчестер Юнайтед» забил решающий мяч на последних минутах второго тайма и победил со счетом 2:1.

Личные встречи

В матче первого круга «Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил соперника со счетом 4:0.

В последних 10-ти матчах на счету «красных дьяволов» 7 побед, «Эвертон» оказался сильнее в одном случае и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 1.80.