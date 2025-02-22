22 февраля в 26-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эвертон»

Турнирное положение: сейчас «Эвертон» располагается на 14-м месте в таблице АПЛ с 30 очками.

Последние матчи: в 25-м туре «ириски» победили на выезде «Кристал Пэлас» со счетом 2:1. «Эвертон» играл не лучше своего соперника, но все равно смог взять три очка, использовав оба своих голевых момента.

В конце первого тайма нападающий Бето откликнулся на отличный разрезающий пас аргентинца Карлоса Алькараса, открыв счет в матче. Соперник смог сравнять счет в начале второго тайма, но концовка осталась за «Эвертоном». На сей раз Алькарас забил сам.

Ранее была ничья в дерби с «Ливерпулем» (2:2) и поражение в Кубке Англии от «Борнмута» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Коулмен (з), Паттерсон (з), Мангаля (п), Макнилл (п), Ндиайе (п), Калверт-Льюин (н), Броя (н).

Состояние команды: после возвращения на пост главного тренера Дэвида Моейса дела «Эвертона» пошли значительно лучше, команда стала показывать более атакующий футбол и стабильнее набирать очки.

Даже с учетом больших потерь в составе «ириски» продолжают гнуть свою линию. Отлично вписался в состав аргентинский полузащитник Карлос Алькарас, который в первой же своей игре оформил гол+пас, ожил Бето, который не пользовался доверием Шона Дайча, вернулся в строй защитник Брентуэйт, и вот оборона заиграла в разы надежнее.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: после 25 матчей команда Рубена Аморима идет только на 15-й строчке с 29 очками в таблице АПЛ.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Последние матчи: матч против «Тоттенхэма» получился откровенно неудачным и завершился поражением со счетом 0:1. «Манчестер Юнайтед» играл в очень ослабленном составе, а на лавке сидели сплошные дублеры без опыта игры в АПЛ, среди которых затесался швед Линделеф.

Без травмированного Диалло пропало связующее звено между полузащитой и нападением, Зиркзе с этой ролью откровенно не справился. Поражение от «Тоттенхэма» абсолютно по делу, хотя несколько моментов у «МЮ» все-таки было (Гарначо, Фернандеш).

До этого была победа в Кубке Англии над «Лестером» (2:1) и поражение в АПЛ от «Кристал Пэлас».

Не сыграют: травмированы — Мартинес (з), Шоу (з), Йоро (з), Мейну (п), Угарте (п), Диалло (п), Маунт (п). Под вопросом выход Колье (п) и Эриксена (п).

Состояние команды: ко всем проблемам «Манчестер Юнайтед» добавились невзгоды с травмированными, теперь Аморим не может рассчитывать сразу на нескольких ключевых футболистов (Диалло, Мартинес, Мейну).

Сам же португалец потихоньку теряет уверенность в собственных силах и даже заговорил о своей возможной отставке, что, конечно, вряд ли произойдет до конца сезона. Хотя в последнее время «МЮ» плавно и уверенно погружается к зоне вылета.

Статистика для ставок

В первом круге «МЮ» разгромил своего соперника со счетом 4:0

В прошлом сезоне обе встречи также остались за «МЮ» (3:0, 2:0)

Также была победа «МЮ» в Кубке Англии (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Эвертона» дают 2,65, а на «Манчестер Юнайтед» — 3,0, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,69, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,25.

Прогноз: сейчас «Эвертон» выглядит гораздо лучше своего соперника. На «Гудисон Парк» играть всегда сложно любой команде, недавно «Ливерпуль» прочувствовал это на себе.

«Ириски» сейчас в разы мощнее манкунианцев, которые подойдут к этой встрече с огромными пробоинами в составе и низким моральным духом. «Эвертон» же находится на подъеме после прихода Давида Мойеса и полностью уверен в себе.

Основная ставка: победа «Эвертона» с форой 0 за 1,80.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: «Эвертон» выиграет за 2,65.