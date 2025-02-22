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    «Арсенал» — «Вест Хэм». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 26-го тура АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм»

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    Мартин Эдегор
    «Арсенал» на своем поле сыграет с «Вест Хэмом» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом лондонского дерби можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Арсенал»

    «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ и отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 8 очков. В 25-ти матчах лондонская команда набрала 53 балла — 15 побед, 8 ничьих и 2 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 51:22.

    Подопечные Микеля Артеты подходят к предстоящей встрече с серией из 15-ти матчей без поражений (10 побед и 5 ничьих). В крайнем туре «Арсенал» вырвал победу в гостях у «Лестера» (2:0) благодаря дублю вышедшего на замену Мерино.

    До этого «канониры» уверенно разобрались дома с «Манчестер Сити» (5:1), а еще ранее минимально одолели на выезде «Вулверхэмптон» — 1:0.

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    «Вест Хэм»

    «Молотобойцы» находятся на 16-й строчке в турнирной таблице АПЛ, записав на свой счет 27 побед в 25-ти матчах. На счету «Вест Хэма» 7 побед, 6 ничьих и 12 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 29:47.

    После назначения Грэма Поттера на пост главного тренера лондонская команда одержала лишь одну победу в пяти матчах АПЛ. В дебютной игре чемпионата под руководством английского наставника «Вест Хэм» выиграл у «Фулхэма» со счетом 3:2.

    После этого молотобойцы уступили «Кристал Пэлас» (0:2), поделили очки с «Астон Виллой» (1:1), а в двух крайних турах проиграли «Челси» (1:2) и «Брентфорду» (0:1).

    Личные встречи

    В матче первого круга «Арсенал» разгромил соперника в гостях со счетом 5:2.

    В последних 10-ти встречах на счету «канониров» 6 побед, «Вест Хэм» оказался сильнее в 2-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Вест Хэм» с коэффициентом 2.20.

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