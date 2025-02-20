Это одно из самых интересных противостояний на данном этапе плей-офф Лиги Европы. В прошлый раз «римляне» смогли первыми забить, но им не удалось удержать преимущество. Соперники явно не собираются уступать друг другу, поэтому нас ждет интересное противостояние и упорная борьба.
Перед игрой «Рома» обыграла «Парму» 1:0 в чемпионате Италии, «Порту» же в своем турнире выиграла с одинаковым результатом у «Фаренсе».
Календарь и таблица Лиги Европы
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.93.
- Букмекеры дают 1.90 и 4.55 на победу в матче, 1.43 и 2.90 они предлагают на проход команд в 1/8 финала.
- Искусственный интеллект поставил на победу «Порту» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Рома» — «Порту» смотрите на LiveCup.Run.
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