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    Гасперини: Лукман — один из худших исполнителей пенальти

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    Наставник «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини после поражения от «Брюгге» (1:3) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов раскритиковал нападающего Адемолу Лукмана.

    Джан-Пьеро Гасперини
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    Джан-Пьеро Гасперини

    Форвард не реализовал пенальти на 61-й минуте.

    «Адемола Лукман — один из худших исполнителей пенальти, которых я когда-либо видел. Он хотел пробить пенальти, так как забил перед этим гол. Он взял мяч, несмотря на то что Ретеги и Де Кетелеаре были готовы исполнить одиннадцатиметровый... Мне не понравилось, что сделал Лукман», — приводит слова Гасперини в соцсетях журналист Фабрицио Романо.

    Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет в пятницу, 21 февраля.

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