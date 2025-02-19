Гасперини: Лукман — один из худших исполнителей пенальти

Наставник «Аталанты»после поражения от «Брюгге» (1:3) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов раскритиковал нападающего

Форвард не реализовал пенальти на 61-й минуте.

«Адемола Лукман — один из худших исполнителей пенальти, которых я когда-либо видел. Он хотел пробить пенальти, так как забил перед этим гол. Он взял мяч, несмотря на то что Ретеги и Де Кетелеаре были готовы исполнить одиннадцатиметровый... Мне не понравилось, что сделал Лукман», — приводит слова Гасперини в соцсетях журналист Фабрицио Романо.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет в пятницу, 21 февраля.