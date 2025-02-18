Ла Лига. «Барселона» возглавила испанский чемпионат

Мадридские клубы «Реал» и «Атлетико» потеряли очки в минувшем туре, своим шансом воспользовалась «Барселона» и возглавила турнирную таблицу. В зоне вылета осталось всё без изменений: «Валенсия», «Алавес» и «Вальядолид».

Изменения в турнирной таблице

«Барселона» вернулась на первое место в испанской Ла Лиге, сместив сразу два клуба — «Реал» и «Атлетико», которые опустились на 2 и 3 места соответственно.

На три ступеньки вверх поднялись «Мальорка» и «Бетис», которые занимают 7 и 8 места. На две строчки вниз опустилась «Жирона» (10 место), а «Реал Сосьедад» (11 место) потерял

четыре строчки.

Улучшили положение в турнирной таблице «Севилья» и «Хетафе», поднявшись на 12 и 13 строчки. Тандем обошёл в Примере «Сельту», которая опустилась 14 позицию.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Лас-Пальмас» свалился с 15 на 17 место, а «Эспаньол» и «Леганес», напротив совершили рывок и теперь занимают 15 и 16 строчки в Ла Лиге.

Смена власти

«Реал» потерял лидерство в испанском чемпионате, после того как сыграл вничью с «Осасуной» в 24 туре (1:1). За королевский клуб гол на 15-й минуте забил Килиан Мбаппе, но на 58-й минуте галактикос упустили победу, пропустив на 58-й минуте поединка. «Реал» набрал 51 очко, но уступил лидерство «Барселоне».

Если «Реал» упустил победу, то «Атлетико» пришлось отыгрываться в поединке против «Сельты» (1:1). Спасительный гол на 81-й минуте забил Александер Серлот. После 24 тура «матрасники» набрали 50 пунктов и опустились на 3 место.

В лидеры Примеры вышла «Барселона», которая с минимальным счётом обыграла «Райо Вальекано» (1:0). Единственный и победный гол на 28-й минуте забил Роберт Левандовский, реализовав пенальти.В итоге каталонцы набрали 51 очко.

Зона еврокубков

В четвёрку сильнейших входит «Атлетик» из Бильбао, сыграв вничью с клубом «Эспаньол» (1:1). Ничья принесла команде 45 очков.

Далее в турнирной таблице идёт «Вильярреал», который после ничьи с «Валенсией» (1:1) аккумулировал 41 пункт. Замыкает еврокубковую шестёрку «Райо Вальекано» с активом в 35 очков.

«Вильярреал» — «Валенсия» globallookpress.com

К топ-6 подтягиваются «Мальорка», «Бетис» и «Осасуна», которые отстают от еврокубковой зоны на 1-3 балла.

Зона вылета

В зоне вылет без изменений: на 18 месте расположилась «Валенсия», у которой 23 набранных очка. «Летучие мыши» уступают «Лас-Пальмасу» (занимает спасительное 17 место) лишь по дополнительным показателям.

Строчкой ниже расположился «Алавес», у которого 22 пункта, в минувшем туре команда сыграла вничью с «Леганесом» (3:3). Замыкает турнирную таблицу в Ла Лиге «Вальядолид», укоторого последнее место и 15 набранных баллов.

Тур №25

Матчи 25 тура чемпионата Испании пройдут с 21 по 24 февраля.

Лидер испанского чемпионата «Барселона» сыграет на выезде против «Лас-Пальмаса», игра запланирована на 22 февраля. В этот же день главный преследователь сине-гранатовых «Атлетико» в гостях сыграет с «Валенсией».

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

В воскресенье, 23 февраля, свой матч сыграет ещё один претендент на титул чемпиона Испании. «Реал» на своём поле примет «Жирону».