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    Ла Лига. «Барселона» возглавила испанский чемпионат

    Итоги 24-го тура чемпионата Испании по футболу

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    «Барселона» — «Райо Вальекано»
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    «Барселона» — «Райо Вальекано»
    Мадридские клубы «Реал» и «Атлетико» потеряли очки в минувшем туре, своим шансом воспользовалась «Барселона» и возглавила турнирную таблицу. В зоне вылета осталось всё без изменений: «Валенсия», «Алавес» и «Вальядолид».

    Изменения в турнирной таблице

    «Барселона» вернулась на первое место в испанской Ла Лиге, сместив сразу два клуба — «Реал» и «Атлетико», которые опустились на 2 и 3 места соответственно.

    На три ступеньки вверх поднялись «Мальорка» и «Бетис», которые занимают 7 и 8 места. На две строчки вниз опустилась «Жирона» (10 место), а «Реал Сосьедад» (11 место) потерял
    четыре строчки.

    Улучшили положение в турнирной таблице «Севилья» и «Хетафе», поднявшись на 12 и 13 строчки. Тандем обошёл в Примере «Сельту», которая опустилась 14 позицию.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Лас-Пальмас» свалился с 15 на 17 место, а «Эспаньол» и «Леганес», напротив совершили рывок и теперь занимают 15 и 16 строчки в Ла Лиге.

    Смена власти

    «Реал» потерял лидерство в испанском чемпионате, после того как сыграл вничью с «Осасуной» в 24 туре (1:1). За королевский клуб гол на 15-й минуте забил Килиан Мбаппе, но на 58-й минуте галактикос упустили победу, пропустив на 58-й минуте поединка. «Реал» набрал 51 очко, но уступил лидерство «Барселоне».

    Если «Реал» упустил победу, то «Атлетико» пришлось отыгрываться в поединке против «Сельты» (1:1). Спасительный гол на 81-й минуте забил Александер Серлот. После 24 тура «матрасники» набрали 50 пунктов и опустились на 3 место.

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    • В лидеры Примеры вышла «Барселона», которая с минимальным счётом обыграла «Райо Вальекано» (1:0). Единственный и победный гол на 28-й минуте забил Роберт Левандовский, реализовав пенальти.В итоге каталонцы набрали 51 очко.

    Зона еврокубков

    В четвёрку сильнейших входит «Атлетик» из Бильбао, сыграв вничью с клубом «Эспаньол» (1:1). Ничья принесла команде 45 очков.

    Далее в турнирной таблице идёт «Вильярреал», который после ничьи с «Валенсией» (1:1) аккумулировал 41 пункт. Замыкает еврокубковую шестёрку «Райо Вальекано» с активом в 35 очков.

    «Вильярреал» — «Валенсия»
    globallookpress.com

    К топ-6 подтягиваются «Мальорка», «Бетис» и «Осасуна», которые отстают от еврокубковой зоны на 1-3 балла.

    Зона вылета

    В зоне вылет без изменений: на 18 месте расположилась «Валенсия», у которой 23 набранных очка. «Летучие мыши» уступают «Лас-Пальмасу» (занимает спасительное 17 место) лишь по дополнительным показателям.

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    • Строчкой ниже расположился «Алавес», у которого 22 пункта, в минувшем туре команда сыграла вничью с «Леганесом» (3:3). Замыкает турнирную таблицу в Ла Лиге «Вальядолид», укоторого последнее место и 15 набранных баллов.

    Тур №25

    Матчи 25 тура чемпионата Испании пройдут с 21 по 24 февраля.

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    Лидер испанского чемпионата «Барселона» сыграет на выезде против «Лас-Пальмаса», игра запланирована на 22 февраля. В этот же день главный преследователь сине-гранатовых «Атлетико» в гостях сыграет с «Валенсией».

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    В воскресенье, 23 февраля, свой матч сыграет ещё один претендент на титул чемпиона Испании. «Реал» на своём поле примет «Жирону».

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