«Барселона» — «Райо Вальекано»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составына матч 24-го тура испанской Примеры.

«Барселона»: Щенсный, Кубарсий, Мартинес, Бальде, Форт, де Йонг, Педри, Ямаль, Гави, Рафинья, Левандовский.

«Райо Вальекано»: Баталья, Рациу, Лежён, Мумин, Чаварриа, Сисс, де Фрутос, Нтекья, Диас, Паласон, Гарсия.

Матч между этими командами состоится сегодня, 17-го февраля в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

После 23-х туров в Примере «Барселона» занимает 3-е место в таблице с 48-ю очками в активе. «Райо Вальекано» располагается на 6-й строчке (35 баллов).