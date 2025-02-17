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    Ламин Ямаль«Барселона» — «Райо Вальекано». Онлайн
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    Левандовский выйдет в стартовом составе «Барселоны» на матч против «Райо Вальекано»

    «Барселона» — «Райо Вальекано»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Райо Вальекано» на матч 24-го тура испанской Примеры.

    Роберт Левандовский — нападающий «Барселоны»
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    Роберт Левандовский — нападающий «Барселоны»

    «Барселона»: Щенсный, Кубарсий, Мартинес, Бальде, Форт, де Йонг, Педри, Ямаль, Гави, Рафинья, Левандовский.

    «Райо Вальекано»: Баталья, Рациу, Лежён, Мумин, Чаварриа, Сисс, де Фрутос, Нтекья, Диас, Паласон, Гарсия.

  • «Барселона» — «Райо Вальекано». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 24-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Райо Вальекано»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 17-го февраля в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

    После 23-х туров в Примере «Барселона» занимает 3-е место в таблице с 48-ю очками в активе. «Райо Вальекано» располагается на 6-й строчке (35 баллов).

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