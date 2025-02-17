«Барселона» на своем поле сыграет с «Райо Вальекано» рамках 24-го тура чемпионата Испании. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Барселона»

«Барселона» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 48 очков в 23-х матчах. Отставание от «Атлетико» составляет 2 балла, от «Реала» — три, но мадридские команды свои матчи в этом туре уже сыграли. На счету «сине-гранатовых» 15 побед, 3 ничьи и 5 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 64:25.

Подопечные Ханси Флика одержали три победы кряду с общим счетом 12:2. После разгрома «Валенсии» (7:1) каталонцы затем минимально обыграли «Алавес» (1:0), а в крайнем туре разобрали в гостях «Севилью» — 4:1.

В феврале «сине-гранатовые» также сыграли один матч в Кубке Испании. «Барселона» без проблем обыграла «Валенсию» в 1/4 финала (5:0) и вышла в полуфинал на «Атлетико».

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. Мадридский клуб одержал 9 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений, забив 27 голов и пропустив 24 мяча в свои ворота.

Команда под руководством Иньиго Переса не проигрывает в Ла Лиге 9 матчей подряд. За этот отрезок «Райо Вальекано» 5 раз победил и 4 раза сыграл вничью. «Пчёлы» набрали максимум очков в 3-х последних матчах, последовательно обыграв «Жирону» (2:1), «Леганес» (1:0) и «Вальядолид» (1:0).

Единственное поражение в этом году «Райо Вальекано» потерпел в Кубке Испании. Мадридцы не смогли пробиться в четвертьфинал, уступив в гостях «Реалу Сосьедад» — 1:3.

Личные встречи

В матче первого круга «Барселона» в волевом стиле обыграла соперника в гостях со счетом 2:1.

В последних 10-ти встречах на счету «сине-гранатовых» 5 побед, «Райо Вальекано» оказался сильнее в 3-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барселона» — «Райо Вальекано» с коэффициентом 2.00.