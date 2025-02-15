«Аталанта» имеет 50 очков и замыкает первую тройку. В прошлом туре она разгромила 5:0 «Верону» и смогла сократить разрыв с лидером до 5 очков. В этот раз победа является еще более принципиальным исходом, поскольку дома в Серии А бергамаски не смогли выиграть три раза подряд. Напомним, что 12 февраля они проиграли 1:2 «Брюгге» в Лиге чемпионов.
«Кальяри» выиграл у «Пармы» 2:1 перед этой встречей, прервав серию из двух поражений. На выезде у гостей дела идут не очень. Они победили только в одном случае из пяти во всех турнирах. Сейчас «островитяне» занимают 13-е место, но находятся в 4 очках от зоны вылета.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.08.
- Букмекеры дают 1.55 на победу «Аталанты», 6.40 на победу «Кальяри» и 4.30 на ничью.
- Искусственный интеллект прогнозирует победу «Аталанты» с результатом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Кальяри» смотрите на LiveCup.Run.
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