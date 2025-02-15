В матче 25-го тура Серии Априметна «Атлети Адзурри д’Италия». Событие состоится 15 февраля в 17:00 мск.

«Аталанта» имеет 50 очков и замыкает первую тройку. В прошлом туре она разгромила 5:0 «Верону» и смогла сократить разрыв с лидером до 5 очков. В этот раз победа является еще более принципиальным исходом, поскольку дома в Серии А бергамаски не смогли выиграть три раза подряд. Напомним, что 12 февраля они проиграли 1:2 «Брюгге» в Лиге чемпионов.

«Кальяри» выиграл у «Пармы» 2:1 перед этой встречей, прервав серию из двух поражений. На выезде у гостей дела идут не очень. Они победили только в одном случае из пяти во всех турнирах. Сейчас «островитяне» занимают 13-е место, но находятся в 4 очках от зоны вылета.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.08.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.08. Букмекеры дают 1.55 на победу «Аталанты», 6.40 на победу «Кальяри» и 4.30 на ничью.

Искусственный интеллект прогнозирует победу «Аталанты» с результатом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Кальяри» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 100EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.