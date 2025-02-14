Коло Муани рассказал, чем отличается Серия А от Лиги 1

Форвард туринского «Ювентуса»поделился первыми впечатлениями от игры в итальянской Серии А.

«Все складывается удачно, я очень рад выступать здесь. Серия А сильно отличается от Лиги 1: в Италии труднее играть, здесь более жесткий футбол, очень много тактики», — заявил в интервью Sky Sport Коло Муани.

Французский нападающий выступает за «Ювентус» на правах аренды, а принадлежит «ПСЖ». За «старую синьору» 26-летний игрок сыграл 4 матча и уже успел забить 5 мячей.

Календарь и таблица Серии А

Cоглашение Коло Муани действует до конца сезона, но «Ювентус» предпринимает попытки выкупить его трансфер.