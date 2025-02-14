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    Коло Муани рассказал, чем отличается Серия А от Лиги 1

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    Форвард туринского «Ювентуса» Рандаль Коло Муани поделился первыми впечатлениями от игры в итальянской Серии А.

    Рандаль Коло Муани
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    Рандаль Коло Муани

    «Все складывается удачно, я очень рад выступать здесь. Серия А сильно отличается от Лиги 1: в Италии труднее играть, здесь более жесткий футбол, очень много тактики», — заявил в интервью Sky Sport Коло Муани.

    Французский нападающий выступает за «Ювентус» на правах аренды, а принадлежит «ПСЖ». За «старую синьору» 26-летний игрок сыграл 4 матча и уже успел забить 5 мячей.

    Календарь и таблица Серии А

    Cоглашение Коло Муани действует до конца сезона, но «Ювентус» предпринимает попытки выкупить его трансфер.

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